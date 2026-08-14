Entre Nos: Raíces y Legado aborda temas como familia, patrimonio, herencias y testamentos. Foto: Pixabay

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Hay temas que, por incómodos o complejos, suelen aplazarse indefinidamente. Hablar de familia, herencias, testamentos y planificación patrimonial es uno de ellos. No porque no importe, sino porque estas conversaciones suelen asociarse con momentos difíciles o con trámites que se prefieren dejar para después.

Para cambiar esa dinámica y acompañar a los lectores en estas decisiones, llega Entre Nos: Raíces y Legado, un espacio que busca abordar estos temas de manera clara y cercana. La plataforma pondrá sobre la mesa asuntos relacionados con la familia, la memoria, los testamentos y el patrimonio, con contenidos que permitan reflexionar sobre aquello que se ha construido y lo que se quiere preservar.

La propuesta parte de una idea central: hablar del patrimonio no se limita a los bienes materiales. También implica pensar en las historias familiares, los recuerdos, los proyectos construidos a lo largo de los años y las decisiones que pueden ayudar a garantizar su continuidad. Por eso, la sección busca abrir conversaciones sobre temas que muchas veces se dejan para después.

A través de contenidos editoriales y espacios de conversación con expertos, Raíces y Legado busca ofrecer herramientas para tomar decisiones informadas y entender mejor procesos relacionados con el patrimonio, las herencias y la familia.

Así, este espacio de Entre Nos propone conectar lo construido con lo que permanece y poner en el centro una conversación que atraviesa distintas generaciones: qué queremos conservar, cómo queremos hacerlo y qué historias queremos dejar como parte de nuestro legado.