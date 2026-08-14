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Entre Nos: Salud Activa

Bienestar preventivo, nutrición, salud mental, movilidad, ejercicio y longevidad son algunos de los temas que abordará este espacio editorial dirigido a los mayores de 45 años.

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Redacción Especiales
14 de agosto de 2026 - 10:44 p. m.
Nutrición, ejercicio, movilidad y bienestar emocional hacen parte de los temas que abordará este espacio editorial.
Nutrición, ejercicio, movilidad y bienestar emocional hacen parte de los temas que abordará este espacio editorial.
Foto: Getty Images
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La salud es uno de los aspectos fundamentales para mantener una vida activa y plena. Por eso, Salud Activa es una de las temáticas de Entre Nos, la plataforma editorial de El Espectador dirigida a personas de 45 a 55 años y mayores. Esta sección abordará temas relacionados con nutrición, salud mental, movilidad, prevención y longevidad, así como la importancia del ejercicio y su impacto en el bienestar integral.

La actividad física ocupa un lugar importante dentro de esta conversación. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los adultos ayuda a prevenir y controlar enfermedades no transmisibles como las cardiovasculopatías, el cáncer y la diabetes, además de reducir los síntomas de la depresión y la ansiedad y favorecer la salud cerebral y el bienestar general.

En la misma línea, el Ministerio de Salud de Colombia señala que las enfermedades no transmisibles pueden prevenirse y controlarse mediante cambios en el estilo de vida. Estos hábitos hacen parte de una mirada integral sobre la salud, que también incluye la alimentación, el movimiento, el bienestar emocional y el seguimiento de la salud.

Estos son algunos de los temas que harán parte de Salud Activa, un espacio que busca ofrecer información útil para acompañar a los lectores en decisiones relacionadas con su bienestar. La plataforma propone abordar la salud desde una perspectiva preventiva y cercana, con contenidos pensados para las necesidades e intereses de las personas de 45 a 55 años y mayores.

Así, Salud Activa se suma a las demás temáticas de Entre Nos para acompañar a una generación que busca mantenerse activa, cuidar su bienestar y tomar decisiones informadas sobre su salud.

Por Redacción Especiales

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