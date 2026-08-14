Tecnología sin Miedo ofrece herramientas prácticas para entender y aprovechar la tecnología con mayor confianza. Foto: Pixabay

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La tecnología dejó de ser un asunto exclusivo de las nuevas generaciones. Hoy está presente en distintas dimensiones de la vida, desde las operaciones bancarias y las compras hasta la comunicación, el entretenimiento y la manera de informarse. Sin embargo, para muchas personas todavía puede resultar difícil entender algunos de los cambios y herramientas que aparecen cada vez con mayor frecuencia.

Entre Nos: Tecnología sin Miedo busca acercar estos temas a las personas de 45 a 55 años y mayores, con contenidos pensados desde sus necesidades e intereses. La propuesta parte de reconocer que este segmento tiene experiencia, criterio y capacidad de decisión, pero que muchas veces encuentra contenidos tecnológicos dirigidos principalmente a públicos jóvenes.

El espacio ofrecerá guías prácticas, reseñas y contenidos sobre seguridad digital, con temas que van desde el uso de dispositivos y la banca digital hasta la inteligencia artificial, las noticias falsas y la prevención de fraudes digitales. La intención es brindar herramientas que permitan desenvolverse con mayor confianza frente a la tecnología y aprovechar sus posibilidades en la vida cotidiana.

Así, Tecnología sin Miedo propone una aproximación clara y cercana a un mundo que cambia constantemente. No se trata de hablar de tecnología por la tecnología, sino de explicar cómo puede ser útil, cómo reconocer sus riesgos y cómo incorporarla de manera más sencilla a las actividades de todos los días.