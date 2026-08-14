Entre Nos: un espacio de El Espectador pensado para una generación que toma decisiones

Entre Nos busca conectar a los mayores de 45 años con contenidos pensados para sus intereses y decisiones. Foto: Getty Images

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Entre Nos es una nueva plataforma de El Espectador dirigida al segmento de 45 a 55 años y mayores de esa edad, una generación relevante por combinar experiencia, criterio y capacidad de decisión y consumo. La iniciativa busca ofrecer un espacio pensado específicamente para este público, con contenidos que respondan a diferentes momentos, intereses y decisiones de la vida adulta, desde el bienestar y las finanzas hasta los viajes, la tecnología y el patrimonio.

La propuesta parte de una comunidad que ya hace parte de la audiencia del medio y que encuentra en la credibilidad una de sus principales características al momento de informarse. Por eso, Entre Nos plantea hablarle a este público como una audiencia con experiencia y criterio propio, y no desde los códigos tradicionalmente asociados a contenidos dirigidos a generaciones más jóvenes. El objetivo es construir un espacio en el que sus decisiones e intereses tengan un tratamiento editorial especializado.

La plataforma se estructura en seis grandes temas. Salud Activa aborda bienestar preventivo, nutrición, salud mental, ejercicio, movilidad, longevidad y seguimiento de la salud. Dinero Inteligente se concentra en pensiones, inversiones, seguros, retiro, herencias y patrimonio, con contenidos relacionados con las decisiones financieras de esta etapa de la vida.

A estas se suman Mundo Propio, dedicada a viajes, gastronomía, cultura, naturaleza y experiencias; y Tecnología sin Miedo, que propone guías prácticas sobre dispositivos, banca digital, inteligencia artificial, noticias falsas y seguridad frente a fraudes digitales. Son dos áreas que buscan acompañar los intereses cotidianos de una audiencia que mantiene una vida activa y que también participa en decisiones relacionadas con los viajes y la tecnología.

Las dos últimas verticales son Raíces y Legado, enfocada en familia, memoria, patrimonio, testamentos y las historias que permanecen, y Plaza Mayor, concebida como el espacio de encuentro de la comunidad. Esta última contempla conversatorios presenciales y transmisiones en vivo con expertos, con la intención de llevar la conversación más allá de la lectura y generar una participación directa del público.

Además de los contenidos editoriales, Entre Nos contempla formatos como infografías, carruseles, videos, rutas fáciles, charlas y transmisiones en vivo, que permitirán abordar los temas desde diferentes lenguajes y plataformas.

En conjunto, Entre Nos propone un espacio editorial que acompaña a una generación en temas que atraviesan distintas dimensiones de su vida: cuidar su salud, tomar decisiones financieras, viajar, relacionarse con la tecnología, preservar su historia y patrimonio y construir nuevos proyectos. La iniciativa busca consolidar una comunidad alrededor de esos intereses y ofrecer contenidos con el enfoque y el respaldo periodístico de El Espectador.