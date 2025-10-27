Escuela Universitaria Real Madrid impulsa la formación de líderes del deporte mundial

La escuela mantiene un fuerte componente de investigación aplicada con siete líneas de estudio en áreas como redes sociales y gestión, salud y rendimiento deportivo. Foto: Pexels

En un mundo donde el deporte se ha convertido en una industria global que exige tanto talento en el campo como gestión fuera de él, la Escuela Universitaria Real Madrid – Universidad Europea se posiciona como un referente académico en la formación de los nuevos líderes del sector. Desde Madrid, su modelo educativo combina innovación, investigación y valores inspirados en la filosofía del club blanco para formar profesionales capaces de transformar la gestión deportiva en cualquier rincón del planeta.

Con más de 60 programas de posgrado y una metodología basada en la experiencia, la Escuela Universitaria Real Madrid – Universidad Europea se consolida como una de las instituciones académicas más innovadoras del mundo en la formación de profesionales para la industria del deporte. Así lo destacó Diego Domínguez Balmaseda, su Director Académico, durante su visita a Latinoamérica, donde resaltó el creciente interés en países como Colombia por estudiar y profesionalizarse en gestión deportiva, liderazgo y alto rendimiento.

“Somos una escuela universitaria a la vanguardia. Contamos con programas presenciales, online y semipresenciales en inglés y en español, que combinan el aprendizaje teórico con experiencias prácticas en instalaciones emblemáticas como Valdebebas, el estadio Santiago Bernabéu y la sede de Villaviciosa de Odón”, explicó Domínguez.

Un modelo académico experiencial y de élite

El sello distintivo de la escuela es su modelo académico experiencial, que integra simulaciones, casos reales y el acompañamiento de directivos del Real Madrid. “El estudiante vive una experiencia única que facilita su ingreso al mundo laboral, porque se forma directamente con la élite”, señaló el directivo.

Este enfoque se sustenta en los valores compartidos con el club merengue: emprendimiento, liderazgo, integridad, trabajo en equipo y excelencia. “Queremos que nuestros estudiantes estén a la altura de la exigencia del deporte de alto nivel. La excelencia académica es nuestra meta y nuestro compromiso”, añadió.

Innovación e investigación como motores de excelencia

La escuela mantiene un fuerte componente de investigación aplicada con siete líneas de estudio en áreas como redes sociales y gestión, salud y rendimiento deportivo. “La excelencia solo se logra con innovación e investigación. Por eso nuestros programas están conectados con proyectos reales que aportan conocimiento a la industria”, indicó Domínguez.

Como ejemplo, mencionó estudios sobre la experiencia de los espectadores en el Santiago Bernabéu y cátedras desarrolladas junto a empresas tecnológicas para optimizar el rendimiento de deportistas de élite. “Hace poco firmamos una cátedra con una compañía alemana para investigar cómo la estimulación mitocondrial puede mejorar la capacidad cardiorrespiratoria de los jugadores”, explicó.

Formación interdisciplinaria y visión global

Uno de los pilares del modelo educativo es la interdisciplinariedad. La escuela promueve la colaboración entre psicólogos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas y preparadores físicos. “Es fundamental que todos trabajen juntos. Muchas lesiones no dependen solo del gesto técnico, sino también de la nutrición o del estado psicológico del jugador”, señaló Domínguez.

Este enfoque se complementa con la internacionalización. Más de 100 nacionalidades están representadas en las maestrías, y los estudiantes participan en viajes académicos a ciudades como Roma, Nueva York, Miami, Dubái, Suiza y Alemania. “Queremos que amplíen su visión, que comparen modelos y construyan redes profesionales globales”, explicó.

Oportunidades para Latinoamérica

Durante su paso por Ecuador y Colombia, Domínguez destacó el potencial de crecimiento que ve en la región. “Hay un enorme furor por el fútbol y el deporte de élite. Creemos que hay una oportunidad muy grande para formar profesionales que puedan vivir de su pasión y aportar al desarrollo del deporte desde la gestión, la investigación y la innovación”, aseguró.

En su opinión, la clave está en la formación: “Una persona que quiere trabajar en el deporte y alcanzar su mejor versión necesita capacitarse. La educación es la herramienta que convierte la pasión en una carrera sostenible”.

Modalidades flexibles para una formación sin fronteras

La Escuela Universitaria Real Madrid ofrece tres modalidades de estudio: presencial, online y semipresencial. Esta última permite combinar la formación teórica a distancia con una semana intensiva en Madrid. “Durante esa semana los estudiantes trabajan con profesionales del Real Madrid en los laboratorios de Valdebebas y en el Bernabéu. Es una experiencia única”, subrayó Domínguez.

La modalidad online, por su parte, está pensada para profesionales en activo que buscan continuar su formación sin sacrificar la calidad. “Nuestra plataforma permite participar en eventos exclusivos, incluso la Semana Blanca con las Leyendas del Real Madrid. Es una forma de vivir la experiencia Real Madrid desde cualquier parte del mundo”, afirmó.

Con su combinación de excelencia académica, investigación aplicada, valores deportivos y visión global, la Escuela Universitaria Real Madrid – Universidad Europea continúa consolidándose como un referente en la formación de los líderes que impulsarán el futuro del deporte.