Espacio de formación que impulsa el liderazgo social en Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con la meta de fortalecer las capacidades de los líderes sociales del país y acompañarlos en el desarrollo de sus proyectos, Titanes Caracol y Nestlé llevaron a cabo una nueva edición de la Escuela de Titanes, una plataforma formativa que se ha convertido en un complemento clave del proceso de postulación a los reconocidos premios Titanes Caracol.

Durante este 2025, la iniciativa reunió a cerca de 200 participantes —todos postulantes a la décima edición del premio— en un ciclo de talleres virtuales enfocados en dotarlos de herramientas prácticas para potenciar su liderazgo dentro de las comunidades. Las sesiones estuvieron centradas en dos pilares que se consideran fundamentales para quienes lideran procesos sociales: la oratoria, como medio para comunicar con claridad y movilizar a otros, y la innovación, entendida como una herramienta para transformar el entorno y responder a las necesidades locales de manera creativa y sostenible.

El primer taller, titulado “Construcción de discursos que dejan huella”, fue impartido por Andrés Tróchez, communications manager de Nestlé, y Alberto Linero, periodista, escritor y conferencista ampliamente reconocido. Durante esta jornada, los Titanes exploraron distintas técnicas de comunicación efectiva, orientadas a transmitir mensajes con impacto, generar confianza y conectar emocionalmente con las personas a las que buscan inspirar. La sesión también permitió a los participantes reflexionar sobre la importancia de la palabra en la construcción de comunidad y en la capacidad de motivar cambios reales.

La segunda sesión virtual, “Crea e innova con sentido social”, invitó a los asistentes a pensar la innovación como un motor de transformación social. Este espacio estuvo guiado por Camilo Herrera, Category Technical Application Group Manager Zona AMS para Nutrición de Nestlé, y Diego Briceño, asesor de marketing y miembro de la mesa de trabajo de Vox Populi de Blu Radio. Los expertos ofrecieron herramientas para que los líderes puedan impulsar procesos innovadores sin perder de vista las realidades de sus territorios y las necesidades concretas de sus comunidades. La conversación destacó cómo la creatividad, aplicada con propósito, puede convertirse en un catalizador para resolver problemáticas persistentes y fortalecer el impacto de los proyectos sociales.

Además de los espacios virtuales, la Escuela de Titanes incluyó un tercer taller presencial, dirigido exclusivamente a los cinco ganadores de las categorías de Titanes Caracol 2025. Este encuentro tuvo lugar en las instalaciones de Caracol Televisión y fue impartido por María Paula Alonso, speaker internacional y mentora en comunicación estratégica. En este taller, Alonso profundizó en la importancia de identificar el propósito personal y organizacional como punto de partida para la evolución y sostenibilidad de los proyectos sociales a lo largo del tiempo. Los ganadores también tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones de Noticias Caracol, Blu Radio y La Kalle, acercándose al trabajo de los distintos equipos que hacen parte del ecosistema informativo y de entretenimiento del canal.

A lo largo de los talleres, los participantes compartieron además con reconocidos talentos de Caracol Televisión como Iván Lalinde, Carolina Soto y Carlos Calero, figuras del programa Día a Día, quienes se vincularon a las sesiones como invitados especiales. La moderación de los espacios estuvo a cargo de presentadoras de Noticias Caracol, entre ellas Alejandra Giraldo y Linda Palma, quienes acompañaron a los líderes sociales en sus intervenciones y reflexiones.

Desde su primera edición en 2024, la Escuela de Titanes se ha venido consolidando como un escenario que va más allá del reconocimiento otorgado por los premios. Se trata de un espacio de acompañamiento continuo que busca que los proyectos liderados por los Titanes evolucionen, se fortalezcan y logren generar un impacto duradero en las comunidades donde trabajan. Con esta nueva edición, el programa reafirma su propósito: aportar a la formación integral de quienes lideran procesos sociales en Colombia y brindarles herramientas que les permitan seguir transformando el país.