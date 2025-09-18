¿Estamos listos para aprender con inteligencia artificial?

El gran desafío no es “subirse a la ola” de la inteligencia artificial o de la analítica de datos, sino asegurar que estas tendencias respondan a las necesidades reales de aprendizaje. Foto: El Espectador

La irrupción de la inteligencia artificial y las nuevas tendencias digitales plantea una pregunta urgente para el sistema educativo: ¿están nuestras instituciones preparadas para aprovecharlas de manera justa y pedagógicamente sólida?

El informe Education at a Glance 2024 de la OCDE reveló que el 67 % de las universidades en el mundo ya utilizan herramientas de IA en procesos formativos o administrativos. Sin embargo, un estudio del Banco Mundial (2023) advirtió que, en América Latina, menos del 35 % de los docentes ha recibido capacitación en estas tecnologías. En Colombia, datos del Ministerio TIC (2024) muestran que solo 4 de cada 10 profesores domina competencias digitales avanzadas, lo que limita la implementación efectiva de tendencias como el microlearning o la analítica de datos.

La transformación digital educativa no puede reducirse a un asunto de plataformas. Requiere cambios culturales, inversión en formación docente y políticas públicas que garanticen que todos los estudiantes, sin importar su contexto, puedan beneficiarse de la innovación. Estudios del IDB EdTech Report 2024 evidencian que mientras algunas universidades avanzan en modelos híbridos y personalizados, otras siguen enfrentando limitaciones de infraestructura y resistencia al cambio, lo que genera un escenario desigual de adopción tecnológica.

Según un informe de UNESCO de 2024, resultado de una encuesta aplicada a más de 450 escuelas y universidades, menos del 10% de instituciones de educación superior en el mundo poseen o están desarrollando directrices institucionales para el uso de inteligencia artificial. En el caso de las universidades, un 40% reportó contar con directrices para el uso de la IA, sin embargo estas no se encuentran escritas o plasmadas en políticas institucionales. Esto no implica que el uso sea uniforme, más de la mitad de esas instituciones reportó inseguridad en relación con su aplicación pedagógica, ética o técnica.

En este sentido, el gran desafío no es “subirse a la ola” de la inteligencia artificial o de la analítica de datos, sino asegurar que estas tendencias respondan a las necesidades reales de aprendizaje. Expertos internacionales insisten en que el futuro de la educación no se medirá solo por la cantidad de tecnología utilizada, sino por la capacidad de las instituciones para generar experiencias inclusivas, accesibles y con propósito.

La Universidad El Bosque busca poner este debate sobre la mesa en el Congreso de Tendencias en Educación Digital – EduDigiTrends 2025, que se realizará el 16 y 17 de octubre con inscripciones presencial y virtual. Este encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales en torno a ejes como:

IA en la educación y sus implicaciones éticas

Microlearning para el aprendizaje flexible y continuo

Accesibilidad digital e inclusión en ambientes virtuales

Analítica de datos para el éxito estudiantil

Mujeres STEAM liderando la transformación educativa

“El peligro es creer que por usar nuevas plataformas ya estamos transformando la educación. La verdadera transformación se mide en la manera en que estas herramientas amplían el acceso, promueven la equidad y mejoran la calidad del aprendizaje”, explicó Ginna Paola Herrera Calero, directora de la División de Innovación Digital en Educación de la Universidad El Bosque.

EduDigiTrends 2025 no será una vitrina de productos tecnológicos, sino un espacio de reflexión crítica y construcción de soluciones. Conferencias, paneles y experiencias inmersivas buscarán responder cómo hacer que las tendencias digitales no profundicen desigualdades, sino que se conviertan en un motor de justicia educativa.

👉El 2.º Congreso de Tendencias en Educación Digital, organizado por la División de Innovación Digital en Educación con el apoyo de la Facultad de Educación y la División de Educación Continuada de la Universidad El Bosque, estará el 16 y 17 de octubre en las instalaciones de la Universidad y de manera virtual. Serán dos días llenos de conversatorios, conferencias, experiencias y networking, con más de 30 ponentes, líderes del sector educativo y representantes de instituciones de educación superior y empresas del sector.

