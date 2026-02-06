Logo El Espectador
Este 7 de febrero inician los simulacros para las elecciones de Congreso de 2026

El objetivo de las pruebas es validar el cumplimiento de los requerimientos de software, hardware, comunicaciones, seguridad informática, logística y recurso humano.

Redacción Especiales
06 de febrero de 2026 - 02:55 p. m.
A estos simulacros fueron convocados organismos de control, auditores externos, auditores de sistemas de partidos y movimientos políticos, así como organizaciones de observación electoral.
Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil
La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en la organización de las elecciones de Congreso de la República y como parte de las actividades preparatorias llevará a cabo en los próximos días los simulacros de preconteo, escrutinio y digitalización del formulario E-14.

SimulacroFecha
Primer simulacro de preconteo7 de febrero de 2026
Segundo simulacro de preconteo21 de febrero de 2026
Simulacro de escrutinio23 al 25 de febrero de 2026
Simulacro de digitalización E-1426 de febrero de 2026

Durante las pruebas técnicas se evaluará la funcionalidad, controles, seguridad, confiabilidad y productividad de las soluciones informáticas y logísticas dispuestas para los comicios legislativos del próximo 8 de marzo, así como los procedimientos y el soporte documental para los procesos.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, resaltó la importancia de la realización de estas pruebas como medida para garantizar la integridad de las elecciones. “En estos simulacros se pone a prueba tanto el recurso tecnológico como humano que participará en las elecciones de Congreso, para asegurar la transparencia y agilidad en la entrega de los resultados”, sostuvo.

Participarán en estos simulacros organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, auditores externos, auditores de sistemas de los partidos y movimientos políticos debidamente acreditados y organizaciones de observación electoral que acompañarán este proceso democrático como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

Por Redacción Especiales

