Este 7 de febrero inician los simulacros para las elecciones de Congreso de 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en la organización de las elecciones de Congreso de la República y como parte de las actividades preparatorias llevará a cabo en los próximos días los simulacros de preconteo, escrutinio y digitalización del formulario E-14.

Simulacro Fecha Primer simulacro de preconteo 7 de febrero de 2026 Segundo simulacro de preconteo 21 de febrero de 2026 Simulacro de escrutinio 23 al 25 de febrero de 2026 Simulacro de digitalización E-14 26 de febrero de 2026

Durante las pruebas técnicas se evaluará la funcionalidad, controles, seguridad, confiabilidad y productividad de las soluciones informáticas y logísticas dispuestas para los comicios legislativos del próximo 8 de marzo, así como los procedimientos y el soporte documental para los procesos.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, resaltó la importancia de la realización de estas pruebas como medida para garantizar la integridad de las elecciones. “En estos simulacros se pone a prueba tanto el recurso tecnológico como humano que participará en las elecciones de Congreso, para asegurar la transparencia y agilidad en la entrega de los resultados”, sostuvo.

Participarán en estos simulacros organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, auditores externos, auditores de sistemas de los partidos y movimientos políticos debidamente acreditados y organizaciones de observación electoral que acompañarán este proceso democrático como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.