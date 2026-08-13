Expofuturo Pereira supera las 120 toneladas de ayuda para damnificados por terremoto

Expofuturo Pereira se consolida como uno de los centros de acopio más importantes de la ciudad y supera las 120 toneladas de ayuda para los afectados por el terremoto. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Pereira

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al occidente y centro de Colombia el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó) y fuerte afectación en Pereira y Risaralda, la Cámara de Comercio de Pereira ha recibido y despachado más de 120 toneladas de ayuda humanitaria, consolidándose como el centro de acopio más importante de la capital risaraldense en medio de la emergencia.

Alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo, cobijas, pañales y artículos de primeros auxilios hacen parte de la carga que, día a día, ingresa a las instalaciones de la Cámara y sale hacia los municipios y comunidades más golpeadas por el sismo. La cifra sigue en aumento gracias a la respuesta articulada de empresarios, gremios, entidades públicas y ciudadanos de Pereira y Risaralda.

Un aliado logístico para la emergencia

La capacidad instalada de Expofuturo permitió que la entidad se activara de inmediato como punto de recepción, clasificación y despacho de ayudas, en coordinación con organismos de socorro, la administración municipal y la institucionalidad regional. Esta labor se suma al rol que históricamente ha cumplido la Cámara como articulador del tejido empresarial de Risaralda.

Además del acopio de ayudas, la entidad habilitó espacios físicos para que los empresarios de la región puedan almacenar mercancías, insumos, maquinaria y otros elementos de sus negocios que resultaron en riesgo por los daños estructurales dejados por el sismo. Con esta medida, la Cámara busca proteger la continuidad de cientos de unidades productivas afectadas por la emergencia.

Cifras de la emergencia en la región

Más de 120 toneladas de ayuda humanitaria recaudadas y despachadas por la Cámara de Comercio de Pereira.

Terremoto de magnitud 7.4, ocurrido el 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar (Chocó).

Risaralda y Pereira, entre los departamentos y ciudades con mayor afectación estructural y de vivienda.

Cientos de empresas de la región con afectaciones que ponen en riesgo la continuidad de sus operaciones.

Un llamado a seguir sumando

La Cámara de Comercio de Pereira hace un llamado a empresarios, gremios y comunidad en general para continuar apoyando la recolección de ayudas y para que aquellos negocios con mercancía o maquinaria en riesgo se acerquen a la entidad y conozcan las condiciones para acceder a los espacios de almacenamiento disponibles.

Detrás de cada tonelada de ayuda hay una familia esperando una respuesta. Detrás de cada espacio de almacenamiento, una empresa que sigue en pie. Pereira y Risaralda se levantan cuando su tejido empresarial y su comunidad trabajan juntos.