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Fedemunicipios promueve “Plan Padrino entre Alcaldes” para apoyar recuperación de municipios

La Federación Colombiana de Municipios invita a los alcaldes y alcaldesas de todo el país a sumarse al “Plan Padrino entre Alcaldes”, una iniciativa de solidaridad que busca movilizar el apoyo de los alcaldes en favor de los municipios afectados por la reciente emergencia.

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Redacción Especiales
15 de agosto de 2026 - 02:13 a. m.
Las donaciones en dinero deben ser canalizadas a través del “Fondo Milagro” creado por el gobierno nacional.
Las donaciones en dinero deben ser canalizadas a través del “Fondo Milagro” creado por el gobierno nacional.
Foto: Cortesía
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A través de esta estrategia, se expresa la solidaridad de alcaldes que apadrinan a una comunidad afectada y con su liderazgo se implementará la recolección de ayudas entre la población, empresas, organizaciones y demás actores locales, para que sean destinadas al municipio escogido de acuerdo con sus necesidades prioritarias.

El apoyo podrá traducirse en medicamentos, alimentos no perecederos, carpas, cobijas, colchonetas, almohadas, kits de aseo, plantas eléctricas y otros elementos de primera necesidad. Las donaciones en dinero deben ser canalizadas a través del “Fondo Milagro” creado por el gobierno nacional.

Hoy, más que nunca, la solidaridad entre los mandatarios locales es determinante para la construcción, hasta el momento son 17 municipios afectados que cuentan con un municipio padrino.

Para sumarse al Plan Padrino o conocer cómo apoyar comunícate al número: 3164479587 o https://www.fcm.org.co/plan-padrino/.

Por Redacción Especiales

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