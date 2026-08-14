Fedemunicipios promueve “Plan Padrino entre Alcaldes” para apoyar recuperación de municipios

Las donaciones en dinero deben ser canalizadas a través del “Fondo Milagro” creado por el gobierno nacional. Foto: Cortesía

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A través de esta estrategia, se expresa la solidaridad de alcaldes que apadrinan a una comunidad afectada y con su liderazgo se implementará la recolección de ayudas entre la población, empresas, organizaciones y demás actores locales, para que sean destinadas al municipio escogido de acuerdo con sus necesidades prioritarias.

El apoyo podrá traducirse en medicamentos, alimentos no perecederos, carpas, cobijas, colchonetas, almohadas, kits de aseo, plantas eléctricas y otros elementos de primera necesidad. Las donaciones en dinero deben ser canalizadas a través del “Fondo Milagro” creado por el gobierno nacional.

Hoy, más que nunca, la solidaridad entre los mandatarios locales es determinante para la construcción, hasta el momento son 17 municipios afectados que cuentan con un municipio padrino.