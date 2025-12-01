Finalistas de la categoría Integración, inclusión y reconciliación Foto: Cortesía

“El deporte une e incluye como pocas cosas lo hacen en la vida”

Con esa fuerza transformadora que caracteriza a todos los Titanes Caracol, Juan Carlos Muñoz, gerente deportivo de Funcorpo Colombia decidió impulsar un evento que genere un impacto positivo en la vida de cientos de personas.

En 2014 se inspiró en un grupo de soldados mutilados para impulsar en 2015 el primer Torneo Nacional de Fútbol de Amputados en Boyacá y un año después la Copa Confederaciones con selecciones de Brasil, Argentina y Colombia, este último, siendo un espacio donde se vivió un hecho histórico de reconciliación entre exsecuestrados y un exguerrillero.

“El deporte adaptado no es mi modo de vida, es mi modo de dejar un legado en la vida”, dice Juan Carlos Muñoz, mientras cuenta cómo llegó a la conclusión de que el deporte adaptado no tiene el suficiente apoyo.

“Quise aportar mi grano de arena con el país teniendo en cuenta que el deporte une e incluye como pocas cosas lo hacen en la vida”, explica el gerente deportivo de Funcorpo Colombia.

Su proyecto consiste en desarrollar torneos nacionales e internacionales de ciclismo paralímpico, esgrima en silla de ruedas, paranatación y de fútbol en bastones. Y así, ha transformado la vida de muchos deportistas, apoyándolos con todo tipo de dotaciones que les permiten desarrollar su pasión.

Con más de diez años de trabajo, Muñoz ha beneficiado a unos 600 deportistas de todo el continente. Su trabajo es un ejemplo de cómo los Titanes materializan sus sueños para transformar la vida de sus comunidades.

“Mi fundación ayuda a mujeres a sanar”

“Las mujeres que no sanan no tienen hogares sanos”, dice Jaquelin Ladeutt, una de las Titanes de la categoría de Integración, Inclusión y Reconciliación.

Con la fundación “Manantiales de Luz”, Ladeutt acompaña mujeres en su proceso de sanación, para que sean gestoras de sus propios cambios y devuelvan la autonomía a mujeres que han enfrentado violencia, desigualdad y pérdida de identidad cultural.

“Mi fundación ayuda a mujeres a sanar. Crea espacios seguros de escucha… Las emociones no son buenas ni malas, sino son emociones”, explica Jaquelin Ladeutt, mientras trabaja con un grupo de personas que resaltan su capacidad para transformar las vidas de las personas de su comunidad.

La fundación fue fundada en 2014, en Tolú, Sucre. Esta propuesta incluye un acompañamiento psicosocial, educación inclusiva, recuperación cultural, generación de oportunidades económicas, acceso a vivienda digna, entre otros.

Algunos pilares de la fundación “Manantiales de Luz” son la resiliencia, la innovación y la capacidad de tejer alianzas estratégicas con actores locales y regionales. De esta forma, transforman el dolor en propósito y construyen un futuro con el que buscan que las mujeres no vuelvan a sentirse invisibles.

Las personas que acuden a la fundación encuentran allí un lugar que ofrece un modelo integral y sostenible, cuyo eje es brindar una autonomía económica. Actualmente cuenta con 50 mujeres activamente involucradas, 31 personas en programas educativos y 15 viviendas en gestión.

Más cultura y menos violencia en los barrios de Barranquilla

La Cuadra Bacana es un proyecto que busca transformar las calles de Barranquilla. “En el sur somos más cultura que violencia”, dice Laura Manga, creadora y fundadora de esta iniciativa que desde 2018 ha transformado la vida de los habitantes del barrio La Luz de “La Puerta de Oro de Colombia”.

Se trata de una búsqueda de urbanismo táctico e innovación social. Con el trabajo de Laura Manga, la comunidad enfrenta problemáticas como la violencia y la falta de espacios seguros, mediante iniciativas que trabajan por transformar las calles y convertirlas en espacios de arte, cultura y donde se reúnen las diferentes pasiones y talentos de sus habitantes.

De esta forma, Laura Manga demuestra una de las características principales de los Titanes que existen en cada departamento del país: la habilidad de transformar las vidas de los habitantes de sus comunidades.

“Empecé el tema de los murales, pero fue tanta la acogida que empecé a crear proyectos “Luz Creativa”, para los jóvenes con talentos productivos barriales”, cuenta Manga, mientras, a su alrededor, algunos jóvenes demuestran sus habilidades en el baile, la pintura de murales e incluso el tejido.

Y es que este tipo de iniciativas promueve el desarrollo de diferentes talentos que se demuestran en habitantes de la comunidad, sin importar sus edades. Las actividades que desarrollan en “La Cuadra Bacana” son financiadas por entidades privadas y fondos de cooperación internacional.