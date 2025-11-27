Flypass, la empresa que convirtió un Tag en más tiempo para sonreír

El lanzamiento de Flypass se vio en iconos de ciudad como el Movistar Arena. Foto: Cortesía Flypass

Lo que en 2008 empezó como el proyecto universitario de tres jóvenes emprendedores, hoy se consolida como la compañía líder en pago electrónico de servicios de movilidad en Colombia con más de 5 millones de transacciones al mes en sus diferentes servicios.

Flypass, los primeros en hacer posible que una persona “pasara volando” por un peaje, presenta su nueva campaña: Más tiempo para sonreír, una invitación a que los colombianos vivan su día a día con más tranquilidad, menos trámites y más momentos para disfrutar.

“Cuando hablamos de movilidad no solo pensamos en el conductor de un vehículo. Pensamos en el pasajero que va en un bus y llega a tiempo a su destino porque la flota con la que se mueve funciona con Flypass; o en el piloto de avión que tiene que pasar por un peaje para llegar al aeropuerto, y que se ahorra toda esa fila en hora pico para llegar a tiempo y permitir que su vuelo salga puntual. También pensamos en esa mamá que llega al centro comercial, con el niño en una mano y paquetes en la otra, y que no tiene cómo ocuparse de pagos en efectivo. Ahí es cuando entramos a transformar la vida de las personas desde nuestro propósito: mejorar la movilidad de 100 millones de personas”, aseguró Claudia Arando, directora de mercadeo en la empresa de pago electrónico.

La compañía, que suma aproximadamente 55 millones de transacciones en todo su ecosistema de servicios en lo que va del 2025, más de 580 mil vehículos registrados y cuenta con 188 empleados a nivel nacional, trae una nueva propuesta narrativa que incluye más beneficios a los usuarios y una apuesta clara: que las personas tengan más tiempo para lo que realmente importa.

Un bienestar que se expande: impacto social, ambiental y entretenimiento

La promesa de Flypass también se refleja en su compromiso con el país. Gracias a su alianza con ABACO, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, los vehículos que transportan alimentos se mueven con mayor agilidad en los peajes, optimizando su operación logística y llegando más rápido a cada destino. Así mismo, la compañía, reconocida por ser el Tag de la carita feliz, complementa este impacto con aportes económicos a la causa, demostrando que la sonrisa que promueve la marca ayuda a movilizar la lucha contra el hambre en Colombia.

“Con Flypass buscamos movilizar este gran movimiento de lucha contra el hambre. Esto se conecta con nuestro propósito porque, por ejemplo, todos los vehículos de ABACO se mueven con Flypass y pagan electrónicamente, pero además queremos apoyar causas con impacto real en Colombia. Queremos devolverle algo a la sociedad. Y siendo la marca de la carita feliz, también somos embajadores de llevar felicidad con enfoque y propósito”, enfatizó Arango, quien ha sido directora de mercadeo en Flypass por 14 años.

En materia ambiental, Flypass también lidera el camino en la categoría. De acuerdo con Bureau Veritas, entidad certificadora a nivel internacional, la compañía evitó la emisión de más de 4.000 toneladas de CO2 durante el 2024, convirtiéndose en la primera en Colombia en obtener una acreditación por cuidado medioambiental.

Este estudio abarcó las transacciones de 968 empresas vinculadas, tales como Familia, Coordinadora y EDINSA, y se evaluó desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024.

Una alianza entre grandes: Flypass se une a Mastercard y a McDonald’s para darle beneficios a sus usuarios

Como parte de su estrategia de rebranding, Flypass celebró alianzas con dos gigantes del mercado: Mastercard y McDonald’s. La compañía no solo busca llegar a más personas, sino cuidar a los usuarios que ya los eligen para hacer su día a día más fácil.

Así, los usuarios nuevos en Flypass que vinculen su tarjeta Mastercard en la App obtendrán su Tag gratis y una recarga de $50.000 en su cuenta. Por su parte, con el código FLYXAUTOMAC los usuarios que hagan su pedido en la aplicación de McDonald’s (modalidad Pide y Pasa con retiro por Automac) recibirán un 30% de descuento en su compra. Además, en la página https://www.flypass.com.co/beneficios podrá encontrar más beneficios a nivel nacional.

Para Arango, esta campaña reafirma la promesa de valor de la marca: el tiempo, ese recurso valioso que, bien usado, se convierte en momentos que realmente importan. “Nada mejor que aprovecharlo para ser felices: sonreír con la familia, con los amigos o incluso cambiarle el día a alguien con un gesto sencillo”, afirma. Por eso, el mensaje es tan cotidiano como poderoso: si alguien sube a un ascensor, sonríe; si alguien necesita ayuda, bríndasela. Las marcas, no solo deben vender, sino aportar a la sociedad, y de allí nace nuestro eslogan: Flypass: más tiempo para sonreír. Esta no es una campaña de personajes ficticios ni de estereotipos; está hecha con gente real, porque los verdaderos protagonistas son los colombianos y su forma auténtica de iluminar la vida diaria con pequeños actos de humanidad”, finaliza.