Flypass no se acaba: la suspensión temporal del pago electrónico obedece a cambios técnicos

Foto: El recaudo electrónico será suspendido temporalmente en estas estaciones a partir de las 00 horas del 1 de agosto de 2026. / Cortesía

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Ante las inquietudes que han surgido entre nuestros usuarios por la suspensión temporal del pago electrónico en los peajes de Copacabana (vía Medellín–Bogotá) y Las Palmas (vía El Retiro), desde Flypass queremos brindar un parte de tranquilidad y explicar el contexto de esta situación.

La concesión Devimed, que durante más de 20 años administró estos corredores viales, finaliza su operación y revierte al Instituto Nacional de Vías (Invías). Este cambio requiere un proceso de transición técnica, operativa y de personal que permita al nuevo operador asumir la administración de las estaciones de peaje de Copacabana y Las Palmas.

Como parte de esta transición, el recaudo electrónico será suspendido temporalmente en estas estaciones a partir de las 00 horas del 1 de agosto de 2026, lo que quiere decir, que durante los días anteriores a dicha fecha la operación será normal.

Es importante aclarar que esta decisión no es tomada por Flypass y que la suspensión aplica para todas las empresas habilitadas para prestar el servicio de pago electrónico de peajes, mientras se completa el proceso de migración tecnológica y operativa hacia el nuevo administrador.

Desde F2X y Flypass hemos venido trabajando durante las últimas semanas de manera articulada con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y Devimed para que esta transición genere el menor impacto posible para los usuarios. Sin embargo, los tiempos para el restablecimiento del servicio dependen exclusivamente del avance del proceso liderado por las entidades responsables.

“En los últimos días hemos recibido un alto volumen de consultas de usuarios preocupados porque utilizan estas vías de manera frecuente. Desde nuestros diferentes canales les hemos brindado información y tranquilidad, explicándoles que venimos trabajando con las entidades responsables para que la futura suspensión del servicio se restablezca lo antes posible. Sin embargo, es importante entender que esta decisión y los tiempos de la transición no dependen de Flypass, sino del proceso de cambio de administración de la concesión. Nuestro compromiso es seguir acompañando a los usuarios y estar listos para reactivar el servicio tan pronto las condiciones operativas del nuevo administrador lo permitan, por medio de nuestras redes sociales estaremos comunicando los avances y cambios que se presenten”, Juan Manuel Vicente, CEO de Flypass

Trabajamos con las entidades para una pronta normalización del servicio

Esperamos que esta transición pueda completarse en un plazo muy corto, idealmente en un par de días, aunque este cronograma no depende de Flypass.

Mientras tanto, recomendamos a los usuarios particulares y a las empresas que transitan por estos corredores llevar efectivo disponible para el pago de los peajes, con el fin de evitar contratiempos durante sus desplazamientos.

Estos peajes son referentes nacionales en la adopción del recaudo electrónico. Desde 2009 fueron pioneros en la implementación de esta tecnología y hoy registran uno de los niveles de uso más altos del país: durante las horas pico, cerca del 70 % de los vehículos realizan el pago electrónico y, en horas valle, esta cifra supera el 55 %.

Actualmente, más de 8.000 vehículos diarios utilizan Flypass en el peaje Las Palmas y más de 8.500 vehículos diarios lo hacen en el peaje de Copacabana, cifras que reflejan la importancia del recaudo electrónico para la movilidad de miles de personas en Antioquia.

Flypass continúa operando con total normalidad en el resto de los peajes electrónicos del país. Esta es una suspensión temporal asociada exclusivamente al proceso de reversión entre la concesión saliente y el nuevo administrador.

Agradecemos la comprensión y la confianza de nuestros usuarios. Seguiremos informando oportunamente cualquier novedad sobre el restablecimiento del servicio en los peajes de Copacabana y Las Palmas.