Fogacoop fortalece la confianza cooperativa

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025, que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre a las 2:30 p.m. en la Universidad de La Salle.

El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas - Fogacoop presenta los resultados más destacados de su gestión del período comprendido entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, reafirmando su compromiso con la protección de los ahorradores, el fortalecimiento y la estabilidad del sistema financiero cooperativo, al igual que con la transparencia institucional.

Fogacoop amplió la cobertura del seguro de depósitos, protegiendo plenamente los ahorros de cerca de 4 millones de depositantes, equivalentes al 98,28% del total de ahorradores y al 59% de los depósitos del sector inscrito. Este logro fue posible gracias a la ampliación del monto máximo cubierto de $25 a $50 millones, medida que fortaleció la confianza y la seguridad financiera en las cooperativas.

En materia de gestión institucional, el Fondo alcanzó un avance del 86% en el Plan Estratégico 2022–2026 y mejoró en 10,28 puntos su Índice de Desempeño Institucional (IDI), posicionándose en el puesto 26 a nivel nacional y cuarto dentro del sector Hacienda. Estos resultados reflejan la consolidación de un modelo de gestión pública eficiente, transparente y orientado a resultados.

Asimismo, la entidad profundizó su transformación digital con la modernización del Sistema de Información SidCore, que hoy permite una administración de datos más ágil, segura y transparente para las cooperativas inscritas. Este proceso incluye la implementación de nuevos módulos y la digitalización completa del formulario de inscripción, garantizando una interacción más eficiente entre Fogacoop y sus cooperativas inscritas.

Como resultado de su estrategia de divulgación y capacitación institucional, Fogacoop continuó realizando las Jornadas Regionales de Capacitación 2025 “Conectando capacidades y generando conocimiento”, en cinco ciudades del país, con la participación de más de 640 directivos y líderes del sector solidario, e implementando una campaña de divulgación omnicanal, con presencia en televisión nacional, radio, plataformas digitales, prensa, material POP dispuesto en cooperativas, participación en eventos gremiales y reuniones con la fuerza comercial de las inscritas— impactando a más de 25 millones de personas en el país, para afianzar el conocimiento del Seguro de Depósitos.

Fogacoop fue recientemente recertificada como “Great Place To Work” o “Gran Lugar para Trabajar”, gracias a las acciones emprendidas para el bienestar de sus colaboradores, promoviendo el equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal

Estos y otros avances serán presentados y ampliados en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025, que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre a las 2:30 p.m. en la Universidad de La Salle, sede Chapinero – Salón Cincuentenario.

El encuentro será un espacio de diálogo, transparencia y construcción colectiva, en el que los directivos de Fogacoop compartirán los logros, desafíos y proyecciones institucionales.