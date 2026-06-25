“Fueron las elecciones presidenciales más vigiladas de la historia de Colombia”: CNE

Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En la tarde de este miércoles finalizó la última de cinco etapas del escrutinio que definió el próximo presidente de Colombia para 2026-2030. Inmediatamente después de anunciar el contendiente ganador, el presidente del Consejo Nacional Electoral hizo una invitación a recordar que todo el proceso, desde la candidatura, pasando por la votación y el posterior conteo, se trataron de una de las elecciones presidenciales más vigiladas y con más árbitros de la historia colombiana.

El pasado domingo, más de 26 millones de colombianos asistieron a las urnas para depositar el voto por su candidato de preferencia. Cada tarjeta electoral, comenta Quiroz, estuvo vigilada en todo momento por, en promedio, ocho personas que hacían presencia en las mesas, entre jurados de votación, observadores, testigos pertenecientes a los partidos políticos, entre otros.

Y es que horas antes de abrirse las urnas para votar, Quiroz abrió las puertas a la Misión de Observación Electoral: un grupo de más de 1.200 personas de 46 organizaciones de todo el mundo que aterrizaron en Colombia y se desplegaron en todo el país para vigilar la transparencia y la legitimidad de las votaciones.

A las urnas, mesas y puestos de votación también asistieron cientos de miles de testigos electorales que los propios partidos postularon, lo que añadía un nuevo blindaje y halo de transparencia a las votaciones.

“Tenemos unas instituciones sólidas y quienes aspiraron en esta segunda vuelta lo hacen porque esta democracia funciona. No tengo duda alguna que Colombia, gracias a sus instituciones y la transparencia que le hemos brindado a las elecciones, es la democracia más fuerte de toda Latinoamérica”, precisó Quiroz.

Abecé del escrutinio

El escrutinio ha sido uno de los temas que más preguntas ha despertado en todo el país. Así que Quiroz explicó cómo funciona, paso a paso, este mecanismo manual que determina qué contendiente gana, con cuántos votos lo hace y en qué lugares del país recibió mayor respaldo electoral.

La primera etapa es el preconteo: un conteo manual que se hace en tiempo real en cada una de las más de 122.000 que se desplegaron en Colombia y que terminaba consolidando los votos en el formulario E-14.

Luego siguió el escrutinio auxiliar o zonal, donde las comisiones escrutadoras de este nivel verificaron las cifras y resolvieron reclamaciones por parte de jueces de la república, notarios y registradores de instrumentos públicos.

El tercer nivel del escrutinio fue protagonizado por 9.300 jueces de la República y notarios, quienes, nuevamente, resolvieron reclamaciones a nivel municipal y verifican, una por una los resultados de los más de 13.000 puestos de votación para consolidar nuevamente los resultados, sean en Bogotá, Putumayo o La Guajira.

La siguiente etapa inició ayer, martes 23 de junio. En la mañana se instalaron las comisiones escrutadoras generales en cada uno de los 32 departamentos, donde delegados del CNE escrutarán los resultados de cada municipio.

En esa misma fecha, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, compuesta de nueve magistrados, instaló la Comisión Escrutadora Nacional, donde se recibirá las últimas reclamaciones y darán trámite al escrutinio de los pliegos electorales que lleguen del nivel departamental.

Una vez finalizada la última etapa de verificación, la máxima autoridad electoral procederá a declarar definitivamente al ganador de la contienda presidencial. y anunciará finalmente con cuántos votos se consagró ganador de la carrera presidencial.

Para esta contienda electoral, el escrutinio demoró tres días: las urnas cerraron el domingo y el miércoles en horas de la tarde ya se sabía con exactitud quién era el ganador.

“Fueron cinco niveles de verificación en una de las elecciones más vigiladas de la historia de Colombia. Asistieron miles de observadores internacionales y testigos electorales y las garantías estuvieron dispuestas para ambos candidatos”, comenta Quiroz.