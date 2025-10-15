Fundación Acción Interna y Mintrabajo lanzan el Sello “Segundas Oportunidades”

La Fundación Acción Interna, en alianza con el Ministerio del Trabajo, lanzó el Sello “Segundas Oportunidades”. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el propósito de fortalecer la inclusión laboral y promover la reintegración social de las personas que han pasado por el sistema penitenciario, la Fundación Acción Interna, en alianza con el Ministerio del Trabajo, lanzó el Sello “Segundas Oportunidades”, una iniciativa que reconoce y visibiliza a las empresas que abren sus puertas a quienes buscan reconstruir su proyecto de vida a través del trabajo digno.

El Sello, reglamentado por la Resolución 4290 de 2024 y enmarcado en la Ley 2208 de 2022, simboliza la confianza, el perdón y el compromiso social de un país que avanza hacia la inclusión y la reconciliación.

En el marco de este lanzamiento, se firmó el Pacto por las Segundas Oportunidades, un acto que representa el compromiso conjunto de todos los actores —públicos, privados y del tercer sector— por seguir impulsando espacios de empleabilidad y desarrollo para las personas pospenadas y sus familias.

“Cuando una persona que estuvo privada de la libertad vuelve a creer en sí misma, nos está recordando que el perdón, la dignidad y la esperanza también son formas de justicia. Las segundas oportunidades no solo transforman vidas individuales; transforman la mirada de una sociedad entera. Ese es el país que queremos construir: uno que no descarte, sino que abrace y repare”, sostuvo Johana Bahamón directora de la Fundación Acción Interna.

Durante el evento de lanzamiento, se destacó el compromiso de las empresas que ya se han sumado a la iniciativa y que hoy hacen parte del sector empresarial por la reconciliación. “Hablar de segundas oportunidades para la vida, es reconocer que el trabajo digno es una vía de inclusión y responsabilidad social”, aseguró Antonio Sanguino, Ministro del Trabajo.

Una ley que abre caminos

La Ley 2208 de 2022 incentiva la contratación de:

Personas pospenadas.

Personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo.

Personas en libertad condicional.

Personas con suspensión provisional de pena y autorización laboral.

Esta normativa permite que las empresas que contraten a miembros de esta población accedan a beneficios tributarios, económicos y parafiscales, así como al reconocimiento público del Sello “Segundas Oportunidades”.

Impacto y beneficios

El programa genera un impacto positivo en tres niveles:

En las personas: recuperación de la autoestima, independencia económica y reintegración social.

En la sociedad: disminución de la reincidencia y construcción de una cultura de perdón y reconciliación.

En las empresas: fortalecimiento de la responsabilidad social y acceso a incentivos económicos que reducen costos en sus aportes a las Cajas de Compensación Familiar.

¿Cómo obtener el Sello?

Las empresas interesadas pueden postularse a través del sitio web del Ministerio del Trabajo:

👉 https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/segundass-oportunidades

Beneficios parafiscales para las empresas

Las empresas que contraten personas pospenadas o en proceso de resocialización podrán acceder a descuentos progresivos en el pago de aportes a las Cajas de Compensación Familiar durante los dos primeros años de vinculación, según lo establecido por la Ley 2208 de 2022. Este incentivo aplica para compañías con más de 100 empleados y busca promover la inclusión laboral reduciendo los costos asociados a la contratación de esta población.