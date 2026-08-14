Publicidad

Home

Especiales

Por: Gobernación de Córdoba

Gobernación de Córdoba habilita punto de acopio para apoyar a familias afectadas

La Gobernación invita a los cordobeses a donar alimentos, agua, elementos de aseo, insumos médicos y artículos prioritarios en el Coliseo Miguel Happy Lora.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Especiales
14 de agosto de 2026 - 11:03 p. m.
Las donaciones podrán entregarse en el Coliseo Miguel Happy Lora, en jornada de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 2:00 p. m. a 7:00 p. m.
Las donaciones podrán entregarse en el Coliseo Miguel Happy Lora, en jornada de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 2:00 p. m. a 7:00 p. m.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Ante el terremoto que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto y que ya deja al menos a 40.753 familias afectadas, equivalentes a 97.515 personas, la Gobernación de Córdoba habilitó un punto de acopio en el Coliseo Miguel Happy Lora para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por la emergencia ocasionada por el sismo registrado en el país.

Bajo el mensaje “Córdoba se solidariza con Colombia”, la administración departamental invita a los ciudadanos, empresas y organizaciones a sumarse con aportes que ayuden a atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

Se recibirán alimentos no perecederos, agua potable, elementos de aseo personal, insumos médicos, artículos para bebés, cobijas y alimento para mascotas. Las donaciones podrán entregarse en el Coliseo Miguel Happy Lora, en jornada de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 2:00 p. m. a 7:00 p. m.

Esta iniciativa busca canalizar la solidaridad de los cordobeses y convertirla en ayuda concreta para quienes hoy enfrentan las consecuencias de la emergencia. Cada aporte, sin importar su tamaño, puede hacer la diferencia para una familia.

La Gobernación de Córdoba reitera su llamado a actuar con generosidad y acompañar, desde el departamento, a las comunidades que más lo necesitan.

Por Redacción Especiales

Temas recomendados:

AbiertoEE

Le cuenta

Gobernación de Córdoba

Ayuda

Donaciones

Terremoto

Colombia

Coliseo Miguel Happy Lora

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.