Gobernación de Córdoba habilita punto de acopio para apoyar a familias afectadas

Las donaciones podrán entregarse en el Coliseo Miguel Happy Lora, en jornada de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 2:00 p. m. a 7:00 p. m. Foto: Cortesía

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Ante el terremoto que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto y que ya deja al menos a 40.753 familias afectadas, equivalentes a 97.515 personas, la Gobernación de Córdoba habilitó un punto de acopio en el Coliseo Miguel Happy Lora para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por la emergencia ocasionada por el sismo registrado en el país.

Bajo el mensaje “Córdoba se solidariza con Colombia”, la administración departamental invita a los ciudadanos, empresas y organizaciones a sumarse con aportes que ayuden a atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

Se recibirán alimentos no perecederos, agua potable, elementos de aseo personal, insumos médicos, artículos para bebés, cobijas y alimento para mascotas. Las donaciones podrán entregarse en el Coliseo Miguel Happy Lora, en jornada de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 2:00 p. m. a 7:00 p. m.

Esta iniciativa busca canalizar la solidaridad de los cordobeses y convertirla en ayuda concreta para quienes hoy enfrentan las consecuencias de la emergencia. Cada aporte, sin importar su tamaño, puede hacer la diferencia para una familia.

La Gobernación de Córdoba reitera su llamado a actuar con generosidad y acompañar, desde el departamento, a las comunidades que más lo necesitan.