Gobernador de La Guajira habilita centro de acopio y llama a la solidaridad de los guajiros

El centro de acopio está ubicado en la Gobernación de La Guajira, en Riohacha. Foto: Cortesía

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El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, habilitó en la Gobernación un centro de acopio para recibir ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto en diferentes departamentos de Colombia.

Ante la emergencia, el mandatario hizo un llamado a la solidaridad de los guajiros para que se sumen a esta iniciativa y contribuyan con elementos de primera necesidad para las comunidades afectadas.

Entre las ayudas que pueden ser donadas se encuentran alimentos no perecederos, agua potable, elementos de aseo e higiene personal, pañales, cobijas, colchonetas y medicamentos, de acuerdo con las necesidades de las familias damnificadas.

El centro de acopio está ubicado en la Gobernación de La Guajira, en Riohacha, y recibirá las donaciones en los siguientes horarios:

De lunes a viernes

8:00 a. m. a 12:00 p. m.

2:00 p. m. a 6:00 p. m.

La Gobernación invita a ciudadanos, empresas, organizaciones, instituciones y demás sectores del departamento a contribuir con esta jornada de solidaridad. Cada aporte será recibido y organizado para apoyar la atención de las familias afectadas por la emergencia.