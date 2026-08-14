Gobernadora del Magdalena pone su salario a disposición de damnificados por el terremoto

La mandataria reiteró su solidaridad con las familias damnificadas, especialmente con aquellas que perdieron sus viviendas y pertenencias como consecuencia del movimiento sísmico. Foto: Cortesía

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Como muestra de solidaridad y compromiso con las familias afectadas por el terremoto que sacudió varios departamentos del país, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, anunció que destinará su salario de este mes a apoyar la campaña ‘Colombia un Solo Corazón’, liderada por la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, con el propósito de canalizar ayudas para los damnificados.

El anuncio fue realizado durante una visita de la mandataria departamental al antiguo Hospital San Juan de Dios, en Santa Marta, donde funciona el centro de acopio habilitado para recibir y organizar las donaciones recolectadas en el Magdalena.

“Hemos tomado la iniciativa de apoyar a todas las familias afectadas por el terremoto ocurrido el pasado lunes en el Pacífico colombiano. Por eso, he decidido donar mi salario de este mes a la campaña ‘Colombia un Solo Corazón’, liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, para contribuir a que estas ayudas lleguen a las familias que más lo necesitan”, expresó la gobernadora Margarita Guerra.

Durante su visita, la mandataria reiteró su solidaridad con las familias damnificadas, especialmente con aquellas que perdieron sus viviendas y pertenencias como consecuencia del movimiento sísmico.

“Muchas familias están atravesando grandes necesidades. Por eso, también hemos dispuesto un centro de acopio en el antiguo Hospital San Juan de Dios y otros puntos en el departamento, con el propósito de reunir ayudas y hacerlas llegar a los damnificados”, agregó.

Finalmente, la gobernadora Margarita Guerra invitó a los magdalenenses a sumarse a la campaña ‘Magdalena Solidario’, mediante la donación de alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo y demás ayudas humanitarias que permitan atender las necesidades de las poblaciones afectadas.

La Gobernación del Magdalena continuará articulando esfuerzos para recolectar, organizar y canalizar las donaciones hacia las regiones que requieren apoyo, reafirmando la solidaridad del pueblo magdalenense con las familias afectadas por la emergencia.