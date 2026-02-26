Gobierno del Cambio alcanza cifras históricas en reparación a víctimas

El Gobierno del Cambio es el que más indemnizaciones administrativas ha entregado. Foto: Cortesía Unidad para las Víctimas

Desde la Unidad para las Víctimas, 673.004 personas afectadas por el conflicto armado han recibido su indemnización administrativa por un valor de más de COP 6,7 billones, superando la meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo. Este resultado posiciona al Gobierno del Cambio como el que más indemnizaciones administrativas ha otorgado, al superar a los tres gobiernos anteriores, que otorgaron 2,4, 2,5 y 3,5 billones de pesos en indemnizaciones, respectivamente.

Otros dos logros significativos tienen que ver con la reparación a víctimas con pertenencia étnica y víctimas de delitos de violencia sexual. Para el primer caso, se han entregado 316.076 indemnizaciones, lo que representa el 64 % del total histórico. Mientras que, para las víctimas de violencia sexual, se han dado 11.124 indemnizaciones, representando el 52 % del total de víctimas que han sido indemnizadas por este delito. Esto evidencia que este gobierno es el que más ha reparado a estas víctimas del conflicto de manera histórica.

En cumplimiento de la función misional asignada por la Ley 975 de 2005, frente al pago de las indemnizaciones judiciales ordenadas en las sentencias de Justicia y Paz, se ha ordenado 41.653 pagos de indemnización judicial a 20.298 víctimas, superando los COP 787.000 millones, los cuales han sido destinados principalmente a víctimas del Magdalena, Santander, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico.

Respecto al gobierno anterior, en el cual se realizaron 16.858 pagos a 14.282 víctimas, por un valor de COP 357.000 millones, nuevamente posiciona a la actual administración como la que más indemnizaciones por sentencias de Justicia y Paz ha realizado.

Todas estas acciones representan más que la entrega de una indemnización, el cumplimiento de una sentencia judicial o el cierre de una serie de medidas de reparación, significan terminar la larga espera de quienes han sufrido la violencia con la esperanza de recibir justicia, la reconstrucción del proyecto de vida de miles de familias y un paso más en el camino a la paz de Colombia.