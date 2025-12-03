Gobierno del Cambio condona créditos del Icetex a 1.192 jóvenes de todo el país

Foto: Cortesía Ministerio de Educación Nacional

A través del trabajo en equipo el Ministerio de Educación Nacional y la Central de Inversiones, CISA, se unen para beneficiar a 1.192 jóvenes con la condonación total o parcial de su crédito educativo, demostrando de esta manera, el compromiso de promover la justicia económica social. Brindando alivios financieros, impulsando proyectos de vida y contribuyendo a la reactivación del bienestar de estos colombianos.

Gracias a la articulación de estas dos entidades del Estado, hoy, jóvenes de departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Santander, Atlántico, Valle del Cauca, entre otros, podrán tener un respiro con sus deudas del Icetex. Es así, como el programa de condonaciones, ha beneficiado a miles de jóvenes deudores de “Ser Pilo Paga” una estrategia que terminó disfrazando de becas los créditos educativos, llevándose por delante a víctimas del conflicto armado, hombres y mujeres clasificados en grupos a y b del Sisbén IV, que corresponden a pobreza extrema y pobreza moderada, madres cabeza de familia y otras comunidades vulnerables.

“Con esta condonación hoy garantizamos que ninguno de esos estudiantes que accedieron en su momento a una beca que pasó a ser un crédito con el Icetex vea frustrado sus sueños de culminar su carrera. Los 1.192 condonados desde Central de Inversiones S.A, suman un total de 8.345 jóvenes que se han librado de pagar intereses que limitaban su desarrollo personal y familiar. Con estas acciones el gobierno del presidente Gustavo Petro atiende una de las necesidades más sentidas con las que nos encontramos al asumir nuestro mandato”, Nicolás Corso Salamanca, presidente de CISA.

Es así, como el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, se comprometió con esta población víctima del modelo de endeudamiento del Icetex, a crear un ambicioso Plan de Salvamiento para liberar de las deudas a todos los usuarios, por eso, en relación con lo anterior, el Gobierno del Cambio a corte de 2025, ha financiado con $ 2.3 billones de pesos, la condonación de 154.867 créditos educativos de familias colombianas, aliviando de cierta manera la carga psicológica y económica que representa una deuda impagable.

“Los jóvenes no tienen por qué estar sometidos a la zozobra de una deuda, por eso, me alegra mucho escuchar testimonios como el de Abelardo, quien nos contó que la Universidad Pública le dio la oportunidad de construir sus sueños, de formarse como un profesional y de esta manera llevar un sustento a su familia, sin necesidad de endeudarse. Y eso, es lo que nosotros buscamos con la política de gratuidad, hablar de la educación como un derecho y no como una mercancía que se debe comprar”, afirmó el Ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

Es así, como el gobierno del presidente Gustavo Petro, le cumple a las víctimas del conflicto, a la juventud popular y a los estudiantes a quienes el viejo sistema les convirtió sus ‘becas’ en deudas impagables en un acto de reparación historia y justicia económica le es

Durante su intervención el jefe la cartera de educación también resaltó “Estamos desmontando ese modelo de endeudamiento que hipotecó el futuro de nuestros jóvenes y obligó a toda una generación a vivir bajo la zozobra de la especulación financiera. Hemos demostrado que el interés bancario no es el camino, el camino es construir un país donde acceder al conocimiento sea sinónimo de libertad y dignidad”.

Conoce las condonaciones generadas durante el Gobierno del Cambio

Fondos en Administración: Se han aplicado 92.964 condonaciones a poblaciones vulnerables (víctimas, indígenas, comunidades afro, raizales y personas con discapacidad), con una inversión de $1.37 billones

Condonaciones por Graduación: Para apoyar a quienes culminan sus estudios, se han condonado deudas a 36.291 jóvenes (entre el 25% y 50% del capital), con una inversión de $ 398.276 millones

Plan de Oportunidades: Bajo el artículo 128 del Plan Nacional de Desarrollo, se rescató a 17.061 usuarios que se encontraban en situaciones críticas de pago. Estos usuarios recibieron condonaciones de capital e intereses por valor de $ 290.409 millones, brindando una segunda oportunidad financiera

Planes de Salvamento MEN-CISA: Se gestionó la condonación para 6.175 beneficiarios (incluyendo casos de Ser Pilo Paga y víctimas del conflicto) por un valor de $ 180.621 millones, asumiendo deudas que se habían convertido en créditos impagables.

Condonaciones Saber Pro: 837 estudiantes han visto condonados sus créditos con una inversión de $46.989 millones, esto en reconocimiento a sus resultados académicos destacados en el examen de Saber Pro.

Compensación Social: 644 profesionales.