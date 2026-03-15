Gobierno del Cambio firma ley que mejora el financiamiento de las universidades públicas

Foto: Durante esta administración, la inversión nacional en educación superior subió hasta los COP 15 billones. / Cortesía Ministerio de Educación Nacional

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La nueva norma, que contó con concepto favorable del Ministerio de Hacienda, corrige el desajuste histórico que por más de 30 años ató el presupuesto de las instituciones de educación superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que no se reconocía el verdadero costo de sostener laboratorios, pagar docentes o financiar investigación.

Ahora, con la Ley 2568 de 2026, el incremento de los recursos para las Instituciones de Educación Superior públicas (IES) estará determinado por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un parámetro que por fin incorpora las demandas específicas que exige el sector. Pero la ley va más allá, pues contempla partidas extraordinarias para expandir la cobertura, disminuir las disparidades territoriales, impulsar la formalización del empleo y potenciar la infraestructura física y tecnológica de los planteles oficiales.

También establece un incremento progresivo de la inversión en este nivel formativo como proporción del Producto Interno Bruto, con la meta de alcanzar el 1 % del PIB y equiparar a Colombia con los promedios latinoamericanos.

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, este avance representa el cumplimiento de los compromisos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo y constituye la culminación de un extenso proceso de concertación que involucró a estudiantes, profesores, directivos universitarios y representantes del Congreso.

Este hito se inscribe en un conjunto de decisiones que han reorientado la política de educación superior durante el presente cuatrienio.

Ahora, la apuesta está en fortalecer desde su base a las instituciones oficiales para que puedan ampliar su capacidad de recepción, robustecer sus plantas docente y administrativa, modernizar sus instalaciones y operar con estabilidad financiera en el largo plazo.

Para ello, se han desarrollado diversas acciones como el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior, que ha extendido sus beneficios a municipios que históricamente permanecieron al margen de estas oportunidades como Guapi, Argelia, Uribia, San Onofre, Barbacoas y Puerto Guzmán, alcanzando a miles de estudiantes de educación media.

La iniciativa Educación Superior en Tu Colegio ha llegado a 900 establecimientos educativos distribuidos en 370 municipios, permitiendo que más de 90.000 jóvenes cursen programas técnicos, tecnológicos o universitarios sin necesidad de desplazarse de sus lugares de origen.

A esto se suma la política de gratuidad que se ha consolidado como uno de los ejes vertebrales de esta transformación. Entre 2023 y 2025 se destinaron COP 6,8 billones a este propósito, lo que incrementó el número de beneficiarios de 690.000 a 930.000 estudiantes. Hoy, el 97 % de los alumnos de pregrado matriculados en universidades públicas no paga matrícula, y para 2026, COP 3,2 billones ya forman parte de la base presupuestal de funcionamiento, blindando este logro y garantizando su prioridad en el Presupuesto General de la Nación.

El Cauca: un territorio de transformación educativa

“El amor se ve en el presupuesto”, afirman desde el Ministerio de Educación Nacional, que ha canalizado hacia la región COP 2.241.776.112.024 para asegurar el derecho a la educación en todo el territorio.

En lo concerniente a calidad y gratuidad, durante 2025 se transfirieron COP 54.732.778.254 a los Fondos de Servicios Educativos de los establecimientos oficiales caucanos. Esto permite que actualmente 225.770 niñas y niños reciban atención integral en educación inicial. De estos 186.514 están a cargo del ICBF y 39.256 bajo responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional.

En el frente de formación integral, 269 planteles educativos del Cauca participan actualmente en procesos orientados a desarrollar competencias en áreas como artes, deportes, programación, ciencia, tecnología y emprendimiento, respaldados por una inversión de COP 44.140.858.668. Este rubro registraba un valor de cero en 2022, lo que demuestra el salto cualitativo y cuantitativo en la apuesta por una educación más completa y pertinente para las nuevas generaciones.

La educación media también ha experimentado un impulso significativo mediante la ampliación de cobertura en 64 sedes educativas a través del Sistema de Media Integral en territorios como el Cañón del Micay, el Pacífico Caucano Nariñense y el municipio de Suárez. La inversión total para las 91 sedes incorporadas en esta estrategia asciende a COP 2.311.344.520.

Al hablar de los docentes, se puede destacar que se han viabilizado 1.065 cargos por valor de COP 80.757.867.093 para 2026 destinados a programas como Primera Infancia y los Sistemas Integrados de Educación Media y Superior (SIMES). También, un total de 164 profesores del departamento fueron beneficiados con créditos educativos condonables por COP 3.805.444.970, orientados a fortalecer sus competencias profesionales.

Mientras que, en el marco de la reivindicación laboral impulsada por esta administración, durante el concurso de 2025, 1.232 docentes caucanos lograron ascensos y 1.634 obtuvieron reubicación salarial. La infraestructura educativa del Cauca también ha recibido un respaldo sin antecedentes, esto gracias a que el Ministerio de Educación ha ejecutado 661 intervenciones en planteles escolares y entregado dotaciones que benefician a cerca de 59.597 personas, con una inversión de COP 198.682.607.256.

Es así como el Cauca, con su geografía diversa, sus comunidades y su historia, proyecta una transformación educativa y social que aspira a extenderse por cada rincón de Colombia. Porque con estas acciones y, sobre todo la sanción de la Ley 2568 de 2026, Colombia no se limita a modificar una fórmula de cálculo presupuestal, sino que concreta una apuesta de fondo para que la educación superior pública resulte más sólida y se constituya efectivamente en un derecho para las generaciones venideras.