Grupo Alpina adquiere totalmente a Boydorr y fortalece su portafolio

Grupo Alpina Holding y su filial Alpina Productos Alimenticios, anuncian la culminación satisfactoria del proceso de adquisición del 100 % de las acciones de Boydorr SAS, Boydorr Nutrition y el Centro Latinoamericano de Nutrición (Celan), como resultado de un acuerdo iniciado en 2020 entre accionistas.

Hoy, con la adquisición total de la compañía, la Holding Grupo Alpina fortalece su portafolio especialmente en el mercado de alimentos con propósito médico especial, nutraceúticos e integra capacidades científicas, y tecnológicas que permitirán responder a los retos de salud y bienestar en Colombia y la región.

Fundada hace 12 años, Boydorr es una compañía colombiana reconocida en la comunidad científica, nutricional y médica por el desarrollo de suplementos y alimentos especializados y funcionales. La empresa cuenta con un portafolio robusto de fórmulas nutricionales bajo las marcas Prowhey® y Proklein® diseñadas para apoyar el bienestar y la nutrición de pacientes con cáncer, enfermedades renales y pulmonares crónicas, condiciones neurodegenerativas, diabetes, población pediátrica, entre otras necesidades clínicas específicas.

Por su parte, el Centro Latinoamericano de Nutrición (Celan) es un organismo de investigación y divulgación académica, dirigido a profesionales de la salud. Su gestión contribuye a la generación de conocimiento clínico en nutrición, fortaleciendo así el propósito integral del Grupo Alpina.

Esta adquisición se alinea con la visión del Grupo Alpina de impulsar el bienestar y la salud de las personas a través de una nutrición cada vez más avanzada, funcional y de precisión. Hoy, la Holding integra ocho compañías, tiene presencia en cuatro países y un portafolio de más de 60 marcas, desde donde articula investigación y desarrollo con su objetivo de responder a las necesidades y tendencias de consumidores y pacientes, mientras construye futuro, nutriendo la vida.