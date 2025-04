Grupo Éxito lanza colecciones de madres 2025 con diseño y sello colombiano

Grupo Éxito reafirma su compromiso con la producción textil en Colombia. Foto: Felipe Marino editor fotografia

En el marco de la conmemoración del mes de las madres, el Moda Éxito, presentó oficialmente dos colecciones exclusivas con un total de 270 referencias, desarrollada en colaboración con dos reconocidas mujeres, la diseñadora colombiana Francesca Sesana y la periodista y experta en moda Pilar Castaño; con el que rinden un homenaje a la diversidad y autenticidad de las mamás colombianas, con propuestas llenas de estilo, emoción y amor. Cada prenda ha sido confeccionada en talleres del país, como reflejo del compromiso de Moda Éxito con la moda incluyente, asequible y hecha por manos colombianas.

Francesca Sesana, de la marca bogotana A Modo Mío, desarrolló para Arkitect, Bronzini y Finlandek la colaboración “Candelaria”, un homenaje a la transformación constante y al poder interior que habita en cada mujer. Inspirada en el fuego como símbolo de fuerza, renovación y autenticidad, esta propuesta ilumina la colección de madres con 234 referencias que permiten sentirse bien, verse bien y, sobre todo, reconectarse con el brillo propio. Es la primera vez que Francesca diseña ropa interior, pijamas y productos para el hogar, y lo hace a través de esta colaboración con Bronzini y Finlandek, mientras que con Arkitect expande su propuesta de moda femenina e incluye también referencias infantiles.

“Esta colección busca encender la llama interior que todas llevamos dentro. Quise que cada diseño fuera una invitación a reconectarnos con nuestra esencia, a vestirnos para nosotras mismas, a celebrar lo que somos en cada etapa de la vida. Candelaria es una declaración de amor propio, un recordatorio de que el fuego que nos transforma también nos ilumina.”, expresó Francesca Sesana.

Para Bluss, Pilar Castaño, periodista y experta en moda, presenta la colección “Vínculos” una propuesta sofisticada, cómoda y moderna que rinde homenaje a la elegancia atemporal de las mujeres colombianas. Con 35 referencias, esta cápsula celebra los lazos que unen generaciones, emociones y estilos.

“Quiero que la mujer sienta que la moda y sofisticación, no tienen edad, que puede verse bien siempre, con prendas a precios accesibles. La moda no es un tema de bolsillo, es una cuestión de actitud, de quererse, de atreverse. Esta colección está pensada para mujeres que se sienten reales, múltiples y poderosas. Mujeres que no quieren pasar desapercibidas y que merecen prendas que las acompañen con autenticidad en su día a día”, aseguró Pilar Castaño.

Carlos Calleja, presidente de Grupo Éxito, aseguro en rueda de prensa que “Grupo Éxito reafirma su compromiso con la industria textil nacional y hoy lo hace a través del lanzamiento de las nuevas colecciones de madres 2025. Nos sentimos muy complacidos de trabajar con el talento colombiano de Francesca Sesana y Pilar Castaño para seguir aportando al tejido social del país, a la generación de empleo y a la dinamización del sector textil, a la vez que innovamos en un negocio que forma parte del ADN de la compañía y que es altamente valorado y reconocido por nuestros clientes”.