Hasta el 5 de marzo se podrán postular los testigos electorales para las próximas elecciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) amplió el plazo para que todas las agrupaciones políticas del país postulen a sus testigos electorales para las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas que se realizarán el domingo 8 de marzo.

Este registro debe hacerse antes del jueves 5 de marzo a las 11:59 p.m. en la nueva Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, una herramienta tecnológica que centraliza la inscripción, validación y acreditación de testigos electorales, observadores y auditores de sistemas.

La tecnología, reglamentada mediante la Resolución 09458 del 11 de septiembre de 2025, busca fortalecer la transparencia, trazabilidad y eficiencia del proceso electoral, en cumplimiento de la Ley 1475 de 2011.

¿Cómo funciona?

Para postular a los testigos electorales, las agrupaciones políticas pueden ingresar a la web https://actoreseleccionescongreso.cne.gov.co/, digitar el usuario y contraseña asignados, seleccionar el actor a postular y diligenciar la información requerida.

De esta manera, la plataforma permite que partidos políticos, movimientos, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos postulen, de manera individual o masiva, a los ciudadanos que ejercerán funciones de vigilancia durante los comicios.

El sistema ofrece registro remoto, carga y validación de información en línea, seguimiento en tiempo real del estado de cada postulación y la posibilidad de subsanar observaciones dentro de los plazos para postular. Además, expide actos administrativos electrónicos y genera credenciales digitales con código QR que reemplazan las acreditaciones físicas.

El CNE destaca que esta herramienta reduce trámites, minimiza errores y elimina el uso de papel, al tiempo que fortalece el control institucional y la confiabilidad de la información.

Cifras de postulaciones

A la fecha, en el aplicativo realizó 12.332 acreditaciones de testigos electorales en el exterior para la jornada electoral que inició hoy, 2 de marzo, y se extenderá hasta el 8 del mismo mes. Estos ciudadanos cumplirán funciones de vigilancia y control en las 1.730 mesas habilitadas en 67 países, contribuyendo a garantizar la transparencia del proceso y reduciendo los posibles riesgos de fraude.

A la par, el más reciente reporte indica que 9.723 auditores de sistemas fueron acreditados por agrupaciones políticas para cumplir dicha labor, y en cuanto a observadores electorales, se cuenta con 8.378 ciudadanos que ya cuentan con acto administrativo de acreditación del CNE.

Sin embargo, con corte al 1 de marzo, de las 125.259 mesas de votación habilitadas en el país, 3.362 aún no cuentan con cobertura de testigos electorales. En ese sentido, desde el CNE hacen una invitación para promover la postulación de testigos en todos los departamentos del país, esto con el fin de proteger el voto ciudadano en los próximos comicios.

“Tenemos la solución a todos los problemas. Los testigos electorales que acreditamos y capacitamos estarán presentes en cada una de las más de 126.000 mesas que funcionarán en el país y en el exterior, desde el momento en que se abran las votaciones hasta su cierre. Una vez termine la jornada, cada testigo tomará en vivo la foto del formulario E-14 diligenciado por los jurados de votación y la enviará a cada agrupación política por intermedio de la aplicación que dispuso el CNE para tal fin. Esto significa que, en cuestión de 15 o 30 minutos, las agrupaciones políticas podrán saber cuántos votos se registraron en cada mesa y en cada rincón de Colombia y en el exterior”, dijo el presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz.

Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico son los territorios con mayor cantidad de actores electorales postulados en la plataforma.

Recuerde que, para los testigos electorales que estarán dentro de Colombia, el plazo de postulación se mantiene hasta el próximo jueves 5 de marzo a las 11:59 p.m.

Desde el CNE hacen un llamado a las agrupaciones políticas a que hagan uso de la plataforma para reportar la información de las personas que cumplirán esta labor en los puestos de votación habilitados por la organización electoral.