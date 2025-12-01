Alejandra Robledo, directora ejecutiva de Sostenibilidad Constructora Bolívar. Foto: Cortesía

¿Por qué apoyar iniciativas como Titanes Caracol?

Apoyar Titanes Caracol es una forma de honrar a quienes hacen del servicio a la comunidad, al país, su propósito de vida. En Constructora Bolívar creemos profundamente en el poder transformador de las personas cuando se conectan con el otro desde la empatía, la solidaridad y el compromiso. Esta categoría —Integración, Inclusión y Reconciliación— se alinea con nuestro propósito superior de Enriquecer la vida con Integridad. Para Constructora Bolívar el desarrollo de los territorios se basa en gran parte en la capacidad de su habitantes de movilizar causas y proyectos que construyen realidades con las características que las comunidades exigen hoy: i) integración: que entendemos como la posibilidad de generar sinergías, de unirnos, de construir acuerdos alrededor de objetivos comunes, ii) inclusión: con oportunidades para todos, incluso para aquellos que por alguna condición especial sean vistos como diferentes, iii) reconciliación: en paz desde la empatía y el respeto.

¿Cuál es el valor de participar como padrino en la categoría de Integración, inclusión y reconciliación en los 10 años de Titanes Caracol?

Participar como padrinos en los 10 años de Titanes Caracol representa para nosotros la oportunidad de honrar a los colombianos que han decidido que el servicio es la mejor forma de construir país. El año pasado conocimos historias inspiradoras de personas que, desde sus territorios, impulsan el cambio con compromiso y propósito, y este año queremos volver a exaltar ese espíritu que refleja nuestro propósito superior de Enriquecer la Vida con Integridad. Con más de cuatro décadas de experiencia en la construcción de vivienda en Colombia, hemos aprendido que edificar va mucho más allá de levantar muros: se trata de crear entornos donde se fortalezcan la convivencia, la inclusión y la igualdad. Creemos firmemente que el verdadero valor está en las personas que, con pasión y sentido de comunidad, hacen posible transformar la infraestructura en bienestar y oportunidades para todos.

¿Qué mensaje les envía a los Titanes en Colombia?

A quienes hoy están soñando con transformar su entorno, les decimos: crean en lo que hacen. El servicio genuino es un faro que guía y que contagia. No están solos. Cada acto de inclusión, cada esfuerzo por integrar y sanar, suma. Ustedes son parte de la esperanza activa que este país necesita. Sigan adelante, porque lo que hacen importa, ¡porque hacer el bien, marca la diferencia