“Hemos transmitido la cultura de la lucha contra la corrupción”

¿Cuáles considera que son los mayores logros de su gestión al mando de Cartagena?

Puedo decir que el más grande de todos los logros es la moralización de la administración pública y la credibilidad que hemos recibido en la institucionalidad de Cartagena. Tuvimos once alcaldes en ocho años; yo soy el primer alcalde en más de una década que va a completar su período constitucional y eso ayuda mucho al restablecer la confianza en la gente y a una mayor conciencia ciudadana. Con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda, el Distrito de Cartagena ha puesto la lupa sobre la situación financiera de la ciudad, dando como resultado que al comparar el presupuesto general de la vigencia 2020 con el proyectado para este 2023, se observa un crecimiento del 145 %. A su vez, el recaudo de los principales ingresos corrientes en 2022 fue de más de 874 mil millones, alcanzando una meta del 131 %. El segundo punto es que aquí no se está malgastando el dinero, por eso hoy Cartagena tiene el menor déficit en toda la historia de la ciudad. El tercer punto tiene que ver con el desmonte de actos anticorrupción, que venía desde décadas atrás. Por ejemplo, desmontamos dos concesiones: la primera era una de alumbrado público de la ciudad, que estuvo durante 22 años. No habían hecho nada, nosotros asumimos y en solo dos años y medio, al contratar sin corrupción, lograremos a finales de este 2023 haber modernizado el 100 % del alumbrado público de la ciudad. Hemos podido transmitir esa cultura de la lucha contra la corrupción.

¿Cómo deja a la ciudad en materia de seguridad?

Nosotros hemos podido transmitirles a los ciudadanos la cultura de la lucha contra la corrupción. Con la percepción de seguridad pasa algo, y es que toda persona en Colombia o en el mundo piensa que su ciudad es la peor. Con el covid-19, la pobreza, la inseguridad y la desigualdad aumentaron de forma exponencial en todo el mundo, y especialmente esa inequidad que siempre ha existido en Cartagena se disparó, pero eso es a nivel nacional. El país está mal en seguridad. Estamos con números disparados en cuanto a sicariato, fleteo, homicidios, robos, hurtos, extorsión, por eso cada alcalde de Colombia está haciendo lo que puede dentro de sus propias limitaciones. Por eso, como ciudad nos hemos estado asociando a través de Asocapitales para dirigirnos al Gobierno central para plantear cuáles son las necesidades básicas que queremos que sean apoyadas. Nosotros en Cartagena aumentamos el pie de fuerza, no solo en patrulleros, sino en inteligencia y además hemos tenido ayuda del Gobierno de los Estados Unidos para mejorar en seguridad.

¿Cómo está la ciudad en materia económica y cómo la deja?

En este 2023, el balance tributario para Cartagena es positivo en el primer semestre. De enero a junio, la Secretaría de Hacienda recaudó $710.630 millones por concepto de los cuatro tributos distritales. La cifra representa el 83 % de la meta fijada ($856.091 millones) para el recaudo de este año de los impuestos mencionados. La gestión realizada por Hacienda frente al recaudo de los tributos distritales y el servicio de la deuda le ha merecido a la ciudad contar con una calificación de Perspectiva Positiva AA- otorgada por Fitch Ratings, una de las calificadoras más importantes del mundo. Este logro se traduce en mayor confianza para los inversionistas y acreedores.

¿Cómo se ha fortalecido el sector turístico en Cartagena?

Nosotros venimos trabajando de una manera articulada con todos los actores públicos y privados del sector turismo. Hicimos investigaciones y análisis, de la mano de expertos, que nos permitieron identificar tendencias, definir perfil de turistas y la línea de productos a desarrollar. Hoy la ciudad cuenta con una amplia conectividad aérea, con conexión a Estados Unidos, Panamá, Países Bajos, Perú y, por primera vez, Suiza. Este año hemos logrado identificar cerca de 30 nuevas experiencias entre Centro Histórico, zona insular y oferta de naturaleza y náutica. La idea es fortalecer el turismo y hacerlo competitivo y sostenible. También hemos trabajado en turismo responsable de la mano de comunidades y aliados haciendo jornadas de limpieza, comercio justo, lucha contra la trata de personas y turismo sexual. La estrategia de promoción del turismo la hemos apalancado en los atributos de la ciudad, que son infraestructura, gastronomía y playas, entre otros, y por eso es fundamental saber lo que nos hace únicos.

¿Qué opina del reciente fallo de la Procuraduría que lo sancionó en primera instancia?

La Procuraduría General de la Nación es una autoridad administrativa que no está investida de funciones de juez; no tiene competencia para sancionar a servidores de elección popular y reiteradamente desconoce estos pronunciamientos judiciales. Esta conducta por parte de la Procuraduría es reiterada, por ello el presidente Gustavo Petro, en el caso del alcalde de Riohacha, al que la Procuraduría sancionó, al igual que a mí, con suspensión provisional del cargo, recientemente le hace la devolución del requerimiento recordándole que esa entidad es una autoridad administrativa disciplinaria de Colombia, no jurisdiccional y, por ello, carece de atributos propios de un juez de la República. Además de la clarísima falta de competencia de esta entidad, la Procuraduría hizo caso omiso a todo el material probatorio. Mis palabras lo único que hicieron fue alertar a la comunidad de lo que puede estar pasando en la ciudad.