Histórico: Escuela Colombiana de Ingeniería, primera del país en unirse a la Alianza UASR

En un acontecimiento sin precedentes para la educación superior y el desarrollo tecnológico de Colombia, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito firmó junto con Metro Línea 1 S.A.S., Xi’an Rail Transit Group Company Limited y Xi’an Jiaotong un convenio de transferencia tecnológica, que posiciona al país en una élite académica global.

Con este acuerdo, la Escuela se convierte en la primera universidad de Colombia y la segunda de Latinoamérica en ingresar a la University Alliance of the Silk Road (UASR), el brazo académico de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la República Popular China, integrada por 151 universidades de 38 países. Este hito refuerza la capacidad del país para participar en redes de cooperación científica, tecnológica y formativa de alcance mundial.

Con la participación de las empresas que hacen parte del Concesionario de la Primera Línea del Metro de Bogotá, se hace realidad la alianza entre las universidades y el sector empresarial, que permiten integrar la tecnología avanzada, la experiencia operativa y los recursos educativos de la parte china con las necesidades locales y las fortalezas académicas de la parte colombiana, con el fin de construir un sistema sostenible y local de formación de talento para el proyecto de infraestructura ferroviaria más grande del país como es el Metro de Bogotá, con una inversión cercana a los 22 billones de pesos y cuya operación está prevista para el primer semestre de 2028.

Formación de 700 especialistas para el Metro de Bogotá

Durante los próximos tres años, cerca de 700 profesionales, técnicos y tecnólogos serán formados en ingeniería y sistemas metro-ferroviarios mediante un modelo dual que combina:

Formación avanzada en aulas y laboratorios especializados de la Escuela.

Prácticas profesionales directamente vinculadas a la puesta en marcha de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Transferencia tecnológica y académica desde China, con la participación de expertos del Xi’an Rail Transit Group y docentes de la Universidad Xi’an Jiaotong , quienes cooperarán con los docentes colombianos, en el diseño y desarrollo del sistema de cursos de formación, garantizando la ejecución satisfactoria de las actividades de Integración industria–academia–investigación, con el objetivo de formar profesionales altamente calificados y aplicados que respondan a las necesidades del mercado del sector ferroviario de Bogotá.

Fomentar el intercambio internacional de personal técnico, docentes, investigadores y estudiantes, promoviendo la comprensión intercultural.

Una alianza sin precedentes para la educación y la industria

El acuerdo establece un programa de formación de formadores, con el objetivo de fortalecer capacidades nacionales en ingeniería metro-ferroviaria y asegurar la sostenibilidad del conocimiento en el largo plazo.

“El convenio suscrito el pasado 29 de noviembre, marca el comienzo formal de la participación de la Escuela en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá”, afirmó el Vicerrector Administrativo, Diego Sánchez Fonseca, quien destacó el rol de la institución en aportar experiencia, laboratorios y talento especializado. “Es un orgullo poder ser parte de este proceso histórico. La Escuela está lista para apoyar al país en este proyecto y en los que vendrán”.

De acuerdo con el cronograma del proyecto, en el mes de abril comenzará la formación de la primera tanda de 150 operadores, conductores, jefes de grupo y jefes de estación, para lo cual en las próximas semanas se abrirá la convocatoria para seleccionar los aspirantes a los cursos,

Durante la ceremonia de firma, la Rectora de la Escuela, Myriam Astrid Angarita Gómez envió un mensaje de compromiso institucional: “Les pido que sigamos confiando en la universidad y en la fuerza transformadora de la educación. Aquí, más de cinco mil estudiantes se preparan cada día para comprender, cuidar y proyectar la ciudad que habitamos. Ellos serán los futuros custodios de la Cultura Metro de Bogotá, pero también de una nueva manera de vivir y relacionarnos con lo público. Este acuerdo no es solo un compromiso académico: es la semilla de un comienzo prometedor para Colombia, para Bogotá y para todas las generaciones que vienen”.

Los asistentes

A la firma del memorando asistieron, por China Harbour Engineering Company Ltd.: Yang Qiwu, director del proyecto Metro Línea 1 S.A.S.; Yan Zijun, gerente PR de Metro Línea 1 S.A.S.; y Luo Lixuan, representante legal de CHEC Colombia.

Por Xi’an Rail Transportation Group Company Limited (Xi’an Metro) asistieron: el vicepresidente, Dong Hongjie; Wang Jian, director de Operación; Zhao Gendang, director del Centro Técnico y director del Instituto de Innovación en Tecnologías Futuras del Transporte Ferroviario Urbano; Yu Jianwei, vicepresidente de la Sucursal de Operación; y Xue Xiaoqiang, vicepresidente Metro Línea 1 S.A.S.

De la Universidad Jiaotong de Xi’an estuvieron: Shan Zhiwei, el vicerrector; Sun Zhongguo, subdirector de la Oficina de Cooperación e Intercambios Internacionales; Tian Mei, subdirectora del Instituto de Educación Internacional; Fang Min, subdirectora de la Escuela de la Tecnología de Futuro y de la Escuela de Industrias Modernas, y subdirectora del Instituto de Innovación en Tecnologías Futuras del Transporte Ferroviario Urbano.

Por la Escuela asistieron la Rectora, ingeniera Myriam Astrid Angarita Gómez, y el Vicerrector Administrativo, Diego Sánchez Fonseca.