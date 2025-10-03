HoCoTec+ inaugura su Planta de Beneficio Nacional de Porcinos con aval del Invima

Con esta certificación, la planta se convierte en referente nacional al cumplir con los más altos estándares de inocuidad, bienestar animal y responsabilidad ambiental. Foto: Cortesía

La empresa HoCoTec+ anunció la apertura oficial de su Planta de Beneficio Nacional de Porcinos, un hito que marca un nuevo capítulo en la cadena productiva de la región del Llano y la Orinoquía. El proyecto, que tomó cinco años de desarrollo, recibió entre el 22 y 24 de septiembre la visita oficial del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), entidad que otorgó la Autorización Sanitaria para su operación.

Con esta certificación, la planta se convierte en referente nacional al cumplir con los más altos estándares de inocuidad, bienestar animal y responsabilidad ambiental. “Ser productores porcícolas no fue una decisión, es parte de nuestro nacimiento y esencia”, destacó la compañía, que resalta la importancia de este logro como un compromiso con la región y con el país.

La nueva planta busca aportar a la autonomía del Llano y la Orinoquía en el beneficio animal, promoviendo la formalización del sector y asegurando procesos que garanticen la calidad y seguridad alimentaria. Además, se proyecta como un motor de crecimiento para la porcicultura colombiana, brindando servicios a diversas regiones del país bajo un modelo de producción responsable, humanitaria y sostenible.

HoCoTec+ subrayó que este avance representa no solo un beneficio económico para el sector, sino también un paso decisivo hacia la consolidación de una industria más transparente, confiable y con visión de futuro.