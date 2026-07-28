Honda Autos Colombia abre nuevo concesionario y centro de servicio en Bogotá

Foto: Ubicado en la calle 13 #43-07, Puente Aranda, el nuevo punto integra vitrina comercial y centro de servicio posventa en un solo espacio. / Cortesía.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Honda Autos Colombia continúa fortaleciendo su presencia en el país con la apertura de un nuevo concesionario en Bogotá, desarrollado en alianza con Compañía Colombiana de Vehículos (CCV), empresa con más de 15 años de trayectoria en el sector automotor colombiano.

Ubicado en la calle 13 #43-07, Puente Aranda, el nuevo punto integra vitrina comercial y centro de servicio posventa en un solo espacio, ofreciendo una experiencia integral para los clientes de la marca, desde la adquisición del vehículo hasta su mantenimiento especializado.

Con esta apertura, Honda continúa consolidando una red nacional enfocada en acercar sus productos y servicios a más colombianos, respondiendo al crecimiento de la marca y a la evolución de las necesidades de movilidad en la capital.

Una experiencia integral respaldada por los estándares Honda

El nuevo punto de atención ofrecerá el portafolio completo de Honda Autos Colombia y contará con un centro de servicio posventa de 952 metros cuadrados, diseñado para brindar una atención especializada en mantenimiento preventivo y correctivo, repuestos originales Honda, servicios de garantía, carrocería y pintura.

Además, este centro de servicio hace parte del Círculo Preferencial de Talleres Honda, un reconocimiento que distingue a las operaciones que cumplen exigentes estándares de infraestructura, equipamiento, procesos y atención al cliente, fortaleciendo la confianza y la experiencia de los propietarios de vehículos Honda.

Una alianza que impulsa el crecimiento

La incorporación de Honda al portafolio de Compañía Colombiana de Vehículos representa un paso estratégico para ambas organizaciones y fortalece la presencia de la marca en uno de los mercados más importantes del país.

“Esta alianza con Honda Autos Colombia representa un hito muy importante para nuestra organización. Después de más de 15 años en la industria, damos un paso decisivo para ampliar nuestro portafolio y ofrecer a nuestros clientes una experiencia de venta y posventa respaldada por los estándares de calidad, innovación y servicio que caracterizan a Honda a nivel mundial”, afirmó Jairo Cortés, Gerente General de Compañía Colombiana de Vehículos.

Por su parte, César Ospina, Gerente General de Honda Autos Colombia, señaló: “Seguimos fortaleciendo nuestra red de concesionarios con aliados estratégicos que comparten nuestra visión de calidad, servicio y cercanía con el cliente. Esta nueva operación nos permite ampliar nuestra cobertura en Bogotá y continuar ofreciendo una experiencia que refleja los estándares globales de Honda en cada punto de contacto con nuestros clientes.”

Honda continúa consolidando su presencia en Colombia

La apertura de este nuevo concesionario y centro de servicio refleja el compromiso de Honda Autos Colombia con el fortalecimiento de su red nacional y con el desarrollo de espacios que integran innovación, tecnología y un servicio especializado.

Con esta nueva alianza, Honda y Compañía Colombiana de Vehículos reafirman su compromiso de ofrecer una experiencia de clase mundial, consolidando una red preparada para responder a las necesidades de los clientes y acompañarlos durante todo el ciclo de vida de su vehículo.