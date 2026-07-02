Honda Autos Colombia celebra el Honda Day con beneficios exclusivos para estrenar vehículo

Los interesados podrán acercarse al concesionario Honda Autos de su preferencia para conocer los beneficios disponibles. Foto: Cortesía

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Honda Autos Colombia presenta una nueva edición del Honda Day, una jornada comercial que se realizará el próximo 4 de julio en todos los concesionarios autorizados Honda Autos del país, ofreciendo condiciones especiales para quienes desean estrenar vehículo con el respaldo, la tecnología y la confiabilidad que caracterizan a la marca.

Durante este día, los visitantes podrán acceder a bonos comerciales de hasta COP 14 millones, de acuerdo con la referencia y versión del vehículo seleccionado, además de SOAT incluido para todo el portafolio de vehículos nuevos Honda Autos. Como beneficio adicional, quienes entreguen su vehículo usado como parte de pago podrán acceder a bonos de retoma, sujetos a la evaluación y aprobación del concesionario autorizado.

Pensando en brindar más alternativas para facilitar la compra de un vehículo nuevo, Honda Autos Colombia contará con un plan de financiación de la mano de Banco Finandina bajo la modalidad 50/50, que permite adquirir un vehículo pagando el 50 % como cuota inicial y financiando el 50 % restante para pagarlo al finalizar un plazo de 18 meses, sujeto a las políticas y aprobación de crédito de la entidad financiera.

“Con el Honda Day queremos ofrecer una jornada en la que nuestros clientes encuentren beneficios reales para tomar la decisión de estrenar vehículo. Es una oportunidad para acercar a más colombianos a nuestro portafolio, con condiciones comerciales especiales y el respaldo de nuestra red de concesionarios autorizados”, señaló Honda Autos Colombia.

Los asistentes podrán conocer y realizar pruebas de manejo de los diferentes modelos del portafolio Honda, reconocidos por su diseño, seguridad, eficiencia, tecnología y desempeño. Además, recibirán asesoría personalizada para identificar la opción que mejor se adapte a sus necesidades de movilidad.

El Honda Day estará disponible únicamente el 4 de julio de 2026 en todos los concesionarios autorizados Honda Autos participantes en Colombia. La actividad aplica hasta agotar inventario y los beneficios podrán variar según la referencia y versión del vehículo.

Los interesados podrán acercarse al concesionario Honda Autos de su preferencia para conocer los beneficios disponibles y recibir asesoría personalizada durante esta jornada nacional.

Para consultar los términos y condiciones de la actividad y conocer más sobre el portafolio de Honda Autos Colombia, visite autos.honda.com.co.