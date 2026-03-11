Honda Autos realiza el Honda Day con beneficios para compradores de vehículos nuevos

Honda destaca que esta jornada busca ofrecer condiciones comerciales atractivas para quienes están pensando en estrenar vehículo. Foto: Cortesía Honda

Honda Autos realiza el Honda Day, una jornada comercial especial que se lleva a cabo este sábado 14 de marzo de 2026 en todos los concesionarios autorizados de la marca en Colombia.

Durante esta jornada, los clientes interesados en adquirir un vehículo nuevo pueden acceder a beneficios exclusivos diseñados para facilitar la compra y ofrecer mejores condiciones de financiación.

Entre los principales incentivos se encuentran bonos de hasta COP 10.000.000 aplicables para CR-V Prestige 2026, SOAT gratis para todos los vehículos del portafolio y un plan de financiación 50/50 a 18 meses en alianza con Davivienda.

Este plan financiero permite que el cliente pague mínimo el 50 % del valor del vehículo al momento de la compra, mientras que el 50 % restante puede ser financiado a través del banco. Durante los primeros 18 meses el cliente no paga cuotas, ya que se establece un período de gracia; los intereses generados durante este tiempo se capitalizan. Finalizado este plazo, el comprador comienza a pagar el saldo del crédito según las condiciones aprobadas por la entidad financiera.

La marca destaca que esta jornada busca ofrecer condiciones comerciales atractivas para quienes están pensando en estrenar vehículo, concentrando en un solo día beneficios especiales disponibles en toda su red de concesionarios.

La promoción aplica únicamente para vehículos nuevos, está sujeta a disponibilidad de inventario, no es acumulable con otras promociones vigentes y los vehículos deben quedar matriculados antes del 31 de marzo de 2026 para acceder a los beneficios.

Los interesados pueden acercarse a cualquiera de los concesionarios autorizados de Honda Autos en el país para conocer más detalles sobre esta jornada comercial.