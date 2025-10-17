Honda celebra el Honda Day 2025 con beneficios exclusivos y nuevos lanzamientos

Honda HR-V en Colombia. Foto: Cortesía Honda

El próximo 18 de octubre, todos los concesionarios de Honda Autos Colombia serán escenario del Honda Day 2025, una de las jornadas más esperadas por los aficionados a la marca y una cita clave dentro del calendario comercial automotor. El evento ofrecerá beneficios financieros y promociones exclusivas para facilitar la compra de un nuevo vehículo, reafirmando el compromiso de Honda con la innovación, la movilidad y la confianza.

Durante esta edición, los visitantes podrán acceder a una financiación de hasta el 90 % del valor del vehículo, con tasas preferenciales desde el 1.06 % y la posibilidad de iniciar los pagos en 2026. Además, los compradores contarán con el SOAT incluido y bonos de hasta $15 millones en referencias seleccionadas.

El Honda Day también servirá como vitrina para la presentación de la línea 2026, que llega con diseños renovados, más tecnología, eficiencia y seguridad. Entre las novedades se destaca la Honda HR-V 2026, con una parrilla frontal más robusta en acabado negro piano brillante, rines bitono de 17 pulgadas y faros traseros con efecto Clear Lens, que refuerzan su estilo moderno y deportivo.

La Honda City 2026, en sus versiones Sedán EXL y Hatchback EXL, también se renueva con una parrilla rediseñada, rines bitono y moldura trasera tipo difusor, incorporando además mejoras en confort, conectividad y seguridad.

Durante la jornada, los visitantes podrán conocer además atractivas ofertas en modelos como la Honda CR-V, Pilot y ZR-V, tres SUVs que reflejan el equilibrio de la marca entre potencia, versatilidad y diseño premium.

Más que una jornada comercial, el Honda Day 2025 busca consolidar la cercanía de la marca con sus clientes y fortalecer su apuesta por una movilidad más responsable y sostenible, brindando oportunidades reales para que más colombianos puedan estrenar un vehículo Honda, sinónimo de tecnología, desempeño y calidad.