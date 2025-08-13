Hoteles Dann: tradición, familia y color en la Feria de las Flores 2025

No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Hoteles Dann se destacó en la Feria de las Flores 2025 con una silleta comercial elaborada por la familia Ramírez, que con “mucho trabajo y mucho amor” reflejó la tradición silletera. Esta pieza emblemática fue parte del desfile en el que participaron 535 personas, incluyendo niños con neurodiversidad, subrayando el compromiso con la cultura, la inclusión y la creatividad local.

Redacción Especiales
13 de agosto de 2025 - 08:47 p. m.
Foto: Cortesía
En la edición 68 del emblemático Desfile de Silleteros, una silleta comercial impactó por su belleza y significado: fue creada por la familia de Luis Gonzalo Ramírez, quienes elaboraron con esmero y dedicación la pieza representativa de Hoteles Dann. “Es mucho trabajo, pero con mucho amor lo hacemos”, expresó Luis en alertapaisa.com, quien ha dedicado 16 años a esta labor guiado por la tradición que su madre, con más de 45 años de experiencia, le transmitió.

Durante aproximadamente ocho días, familiares participaron activamente: sus padres, esposa e hijas participaron en la confección, revelando que esta expresión artística no es solo individual, sino una verdadera labor colectiva, según el medio de comunicación paisa.

La silleta comercial de Hoteles Dann se presentó entre más de 535 silleteros (430 adultos, 100 menores y 5 niños con neurodiversidad), en una muestra de inclusión y diversidad cultural que caracteriza esta festividad.

