Hoteles Dann: tradición, familia y color en la Feria de las Flores 2025

En la edición 68 del emblemático Desfile de Silleteros, una silleta comercial impactó por su belleza y significado: fue creada por la familia de Luis Gonzalo Ramírez, quienes elaboraron con esmero y dedicación la pieza representativa de Hoteles Dann. “Es mucho trabajo, pero con mucho amor lo hacemos”, expresó Luis en alertapaisa.com, quien ha dedicado 16 años a esta labor guiado por la tradición que su madre, con más de 45 años de experiencia, le transmitió.

Durante aproximadamente ocho días, familiares participaron activamente: sus padres, esposa e hijas participaron en la confección, revelando que esta expresión artística no es solo individual, sino una verdadera labor colectiva, según el medio de comunicación paisa.

La silleta comercial de Hoteles Dann se presentó entre más de 535 silleteros (430 adultos, 100 menores y 5 niños con neurodiversidad), en una muestra de inclusión y diversidad cultural que caracteriza esta festividad.