Huila presenta ante la FAO un proyecto para transformar la producción de cacao

El Huila volvió a poner su nombre en el mapa global. Desde el Foro Global de Inversión “Hand in Hand” de la FAO, realizado en Roma, el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera presentó uno de los proyectos agroindustriales más ambiciosos de los últimos años en Colombia: una apuesta de 22,8 millones de dólares para consolidar al Huila como potencia cacaotera, generando productividad, empleo y sostenibilidad en el corazón del sur colombiano.

“Este es un proyecto integral que busca renovar, ampliar y transformar la cadena del cacao huilense. Estamos hablando de más producción, más agroindustria, más empleo y más oportunidades para la gente del campo”, expresó Villalba tras su intervención ante inversionistas, agencias internacionales y representantes de la banca mundial.

El plan, presentado ante el Foro de Inversión de la FAO, beneficiará a 4.000 familias productoras de los municipios de Rivera, Campoalegre, Algeciras, Yaguará, Palermo, Gigante, Tello, Garzón, La Plata, El Agrado y Neiva, e impactará 2.300 hectáreas de cacao mediante la rehabilitación de 1.800 hectáreas y la siembra de 500 nuevas. Todo bajo un enfoque de sostenibilidad, inclusión y valor agregado.

El Huila cuenta hoy con 7.472 hectáreas sembradas en cacao, que en 2024 produjeron 4.772 toneladas de almendra, reconocidas internacionalmente por su fino sabor y aroma, así como por sus bajos niveles de cadmio. Pero el potencial es mucho mayor: existen al menos 35.000 hectáreas con alta aptitud para nuevos cultivos, lo que hace del departamento un escenario privilegiado para la expansión del cacao colombiano hacia los mercados más exigentes.

Cinco líneas de acción con impacto nacional

El proyecto cuenta con cinco componentes estratégicos que apuntan a fortalecer toda la cadena de valor del cacao:

Producción eficiente: inversión de 5,3 millones de dólares para renovar cultivos, instalar sistemas de riego intrapredial y certificar 1.000 hectáreas en buenas prácticas agrícolas.

Transformación agroindustrial: con 13,5 millones de dólares , se construirán tres plantas de procesamiento con estrategias de economía circular para transformar la almendra y desarrollar productos de alto valor, como derivados nutracéuticos.

Reducción de emisiones de carbono: 900.000 dólares destinados al manejo agroecológico y al fortalecimiento ambiental en 11 municipios.

Ruta turística y científica del cacao: con 1 millón de dólares , se implementará un recorrido que integrará fincas demostrativas, universidades y centros de investigación, capaces de recibir más de 500 visitantes al año.

Gestión comercial y asociatividad: 1 millón de dólares para fortalecer cooperativas, certificaciones, marketing y trazabilidad, abriendo espacio a 25 organizaciones de productores en cadenas de comercio justo.

Además, el proyecto impulsará la creación de nuevos productos derivados del cacao, como harina de cáscara, néctar, manteca y polvo premium, ampliando la base industrial y el potencial exportador del Huila.

Más allá de las cifras, el proyecto representa una visión de desarrollo rural incluyente y sostenible. Su enfoque prioriza la participación de mujeres y jóvenes rurales, promoviendo el relevo generacional en el campo y fortaleciendo el liderazgo comunitario en las zonas productoras.

“Queremos que el cacao huilense deje de ser solo una materia prima; que se transforme aquí, en nuestras plantas, con nuestro talento humano, y que el valor agregado se quede en la región”, enfatizó el gobernador Villalba ante el auditorio internacional.

El impacto del proyecto trasciende fronteras. En un escenario global marcado por la búsqueda de sistemas alimentarios sostenibles, el Huila —reconocido como la despensa agroalimentaria del sur colombiano— se posiciona ahora como modelo de transformación productiva y de construcción de paz desde el campo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Con este proyecto, el departamento reafirma su papel como motor agrícola de Colombia, que no solo produce café de talla mundial, sino también cacao, frutas y alimentos que hoy llegan a los mercados internacionales. En 2025, las exportaciones agropecuarias del Huila crecieron un 72 %, y el café y el cacao fueron los principales protagonistas de ese salto histórico.

La participación del gobernador Villalba en la FAO no solo ratifica la solidez técnica del proyecto, sino también la confianza internacional en el modelo de desarrollo del plan departamental “Por un Huila Grande”, que articula crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y bienestar social.

Desde Roma, Villalba dejó un mensaje claro: “El Huila está listo para asociarse con el mundo. Tenemos tierra fértil, gente trabajadora y proyectos serios. Somos un departamento que produce, transforma y exporta esperanza”.

Con su intervención en el Foro Global de Inversión de la FAO, el Huila no solo llevó una propuesta de cacao: llevó un modelo de país. Un modelo donde el campo florece, la gente progresa y la economía se diversifica. Un Huila Grande, que siembra presente y cosecha futuro.