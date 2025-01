IA, productividad y academia

Muchas empresas, por ejemplo, se han apresurado a adquirir e implementar soluciones de IA Generativa, (aquella que crea contenidos nuevos, a partir de datos existentes), con el primordial fin de reemplazar personal Foto: AFP - PETER PARKS

Uno de los grupos de inversión y de valores más grandes del mundo, como Goldman Sachs, estima que solo hasta la próxima década, la Inteligencia Artificial, podrá aportar cerca del 0,4% al crecimiento del PIB en Estados Unidos, 0,3% en otros mercados desarrollados, y 0,2% al de economías emergentes.

La tardanza en su impacto no debe sorprendernos, -otras revoluciones industriales tardaron varias décadas en generalizarse y mostrar la verdadera magnitud de sus cambios-, pero revisando el aporte de la IA, en comparación con las velocidades exponenciales con las que actualmente se difunden y expanden las tecnologías, es pertinente reflexionar sobre el enfoque hasta el momento se le ha venido dando a su aplicabilidad.

Muchas empresas, por ejemplo, se han apresurado a adquirir e implementar soluciones de IA Generativa, (aquella que crea contenidos nuevos, a partir de datos existentes), con el primordial fin de reemplazar personal. Y se ha hecho especialmente en aquellas actividades en las que el trabajador humano, con cualidades de razonamiento multidimensional y habilidades sociales, puede desarrollar mejor: En el sector de los servicios, los chatbots se han generalizado, desplegando soluciones que sus desarrolladores (en buena parte externos a la empresa) intuyen que responden a las necesidades de comunicación del usuario, sin embargo, un importante número de esos usuarios terminan solicitando la comunicación con un asesor, tramitando quejas por un canal tradicional o desertando de su prestador de servicios, al no encontrar respuestas adecuadas.

Desde luego, ese no es un problema de la capacidad y el potencial transformador de la inteligencia artificial sino de la forma como las tecnologías digitales se introducen precipitadamente en las empresas sin un enfoque claro de cómo se incrementará la productividad, que no es solo el resultado de la reducción del costo laboral de la plantilla, sino del aumento de la productividad de sus empleados en relación con la atracción y fidelización real de sus clientes o usuarios finales.

Es ahí donde la academia debe jugar un papel fundamental. Se necesita formular un marco conceptual para cada industria, que logre interiorizar, a todos los niveles, la IA como un instrumento de empoderamiento del talento humano, en el que la capacitación y formación en las herramientas de la IA no solo se enfoquen en complementar las habilidades de los trabajadores, sino para convivir con ellas de manera colaborativa, y que su utilización redunde en la dignificación de la calidad de vida de las personas y su entorno ambiental.

La productividad en las empresas no crecerá si no se cuenta con personal en permanente formalización y actualización, no solo en la operación de las herramientas de la IA, sino en las implicaciones de su adopción. Ello implica un gran esfuerzo de cambio que involucra formas colaborativas de trabajo, nuevos estilos de liderazgo, y desde luego, de importantes inversiones en los procesos de capacitación y entrenamiento bajo solidas alianzas entre empresas y academia.