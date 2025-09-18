¡Imperdible! Compensar celebrará la segunda edición de la Feria de Vivienda

La feria busca brindar a las familias una oportunidad concreta para acceder a vivienda propia. Foto: Cortesía Compensar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Comprar vivienda es el sueño de millones de colombianos. Hace parte de sus proyectos de vida, e iniciativas como la Feria de Vivienda de Compensar, que se llevará a cabo los próximos 20 y 21 de septiembre, facilitan que esa meta se haga realidad.

La feria tendrá lugar en la Plaza de Eventos de Compensar Avenida 68, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., en jornada continua. Sus asistentes contarán con beneficios como bonos de hasta $20.000.000 para la cuota inicial, alternativas de ahorro, crédito y subsidios, así como charlas con expertos en finanzas, subsidios y financiación, entre otros.

Adriana Rocío Bustos es la coordinadora de vivienda de Compensar. En diálogo con El Espectador, la directiva habló sobre esta segunda edición de la Feria de Vivienda, los beneficios que encontrarán sus participantes, la posibilidad de participar en esta cita a través de plataformas digitales y las actividades especiales que hacen parte de su agenda.

¿Cuál es el principal objetivo de esta nueva edición de la Feria de Vivienda Compensar y qué la diferencia de versiones anteriores?

El principal objetivo de esta nueva edición de la Feria de Vivienda Compensar es brindar a las familias una oportunidad real y tangible de acceder a una vivienda propia. Para lograrlo, se ha diseñado una experiencia integral que pone al alcance de los asistentes todas las herramientas necesarias para avanzar en su proceso de compra: desde opciones de crédito y ahorro, hasta una amplia oferta de proyectos de vivienda para escoger, acompañada de asesoría personalizada en cada etapa.

Las familias pueden consultar si están reportados en centrales de riesgo para iniciar el trámite de compra de vivienda, pueden consultar las opciones de financiamiento con el Fondo Nacional del Ahorro, Bbanco AV Villas y Bancolombia y conocer proyectos de vivienda de constructoras como Amarilo, Bolívar. Marval, Apiros, Capital, Prodesa y muchas más.

Sus objetivos son: promover la adquisición de vivienda; informar a los interesados sobre las mejores opciones según sus necesidades y posibilidades; facilitar el acceso a financiamiento, al presentar alternativas de crédito y subsidios; acompañar el proceso de compra, ofreciendo asesoría profesional durante todas las etapas, desde la elección del inmueble hasta el cierre financiero; mostrar la oferta inmobiliaria actual, al reunir a los principales desarrolladores, constructoras y entidades financieras en un solo lugar; y promover la educación y el conocimiento, con seminarios, talleres y asesorías sobre subsidios, créditos hipotecarios y la importancia de la planificación financiera.

Lo que diferencia esta edición de las anteriores es su enfoque en facilitar la toma de decisiones informadas, conectando a las familias con soluciones concretas y adaptadas a sus necesidades. Más que una feria, es un espacio de acompañamiento donde se articulan entidades financieras, constructoras y expertos en vivienda, con el propósito de convertir el sueño de tener casa propia en una realidad alcanzable.

¿Qué tipo de familias o perfiles de asistentes esperan recibir durante los días del evento?

Esperamos recibir a todas aquellas personas y familias que sueñan con tener vivienda propia, incluso aquellas que creen que no es posible lograrlo. Este evento está diseñado para acompañarlas en ese proceso, brindándoles información, asesoría y acceso a oportunidades reales que les permitan avanzar hacia ese objetivo.

También esperamos a quienes tienen dudas sobre los subsidios disponibles, las opciones de financiación o que desean empezar a organizar sus finanzas para prepararse para una futura compra. La Feria será un espacio ideal para resolver inquietudes y tomar decisiones informadas.

Finalmente, convocamos a inversionistas interesados en el sector inmobiliario, ya que la finca raíz continúa siendo una de las inversiones más seguras y rentables. En la Feria encontrarán una oferta variada de proyectos, asesoría especializada y todas las oportunidades para invertir con confianza.

Uno de los beneficios más llamativos es el bono de hasta $20 millones para la cuota inicial. ¿Cómo pueden los asistentes acceder a este incentivo y qué requisitos tienen?

Durante los días de la Feria de Vivienda Compensar, los asistentes podrán acceder a bonos exclusivos que van desde $1 millón hasta $20 millones para la cuota inicial, aplicables en los proyectos propios de Compensar. Este beneficio está diseñado para facilitar el cierre financiero de quienes desean adquirir vivienda, haciendo más accesible el sueño de tener casa propia.

Para acceder a estos bonos, los interesados deben asistir a la Feria, conocer los proyectos participantes y cumplir con los requisitos establecidos por cada uno, que pueden incluir aspectos como el nivel de ingresos, el tipo de vivienda seleccionada y el avance del proceso de compra.

Además, se ofrecerán otros beneficios como entrega inmediata, acabados incluidos y premios especiales para equipar el hogar. Este incentivo, junto con la asesoría personalizada y las múltiples opciones de financiación disponibles, convierte a la Feria en una oportunidad única para avanzar hacia la adquisición de vivienda propia o inversión en finca raíz.

Háblenos sobre el programa Usados como Nuevos ¿Qué lo hace una alternativa atractiva para quienes aún no están listos para comprar, pero sí para habitar?

Usados como Nuevos es una alternativa innovadora que permite a los afiliados de Compensar empezar a habitar la vivienda que desean comprar, incluso si aún no cuentan con la cuota inicial completa. A través de este programa, el pago mensual del canon de arrendamiento se convierte en una forma de abonar a esa cuota inicial, con un plazo de hasta 36 meses para completarla.

Lo que hace atractivo a Usados como Nuevos es que los beneficiarios pueden vivir en la vivienda desde el primer día, mientras avanzan en su proceso de compra. Además, el inmueble se valoriza durante ese tiempo a favor del beneficiario, lo que representa un beneficio adicional. También se optimiza el ingreso familiar, ya que el canon de arrendamiento puede ser más bajo que el de un alquiler tradicional.

En resumen, es una solución pensada para quienes quieren dar el paso hacia la vivienda propia, pero necesitan hacerlo de forma gradual y con acompañamiento.

El domingo se realizará el “madrugón de la feria”. ¿De qué se trata?

El “madrugón de la feria” es uno de los momentos más esperados del evento, ya que concentra las promociones y descuentos más exclusivos de toda la jornada. Durante este espacio, los asistentes podrán acceder a beneficios adicionales en proyectos de vivienda, como bonos especiales, precios preferenciales y condiciones únicas que solo estarán disponibles ese día y en ese horario.

Además, quienes participen en el madrugón tendrán la oportunidad de llevarse a casa kits de electrodomésticos y otros premios pensados para equipar su nuevo hogar. Es una excelente ocasión para quienes están decididos a dar el paso hacia la vivienda propia y quieren aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la Feria.

¿Qué tipo de asesoría y charlas recibirán los asistentes? ¿Cómo se han seleccionado estos contenidos?

Durante la Feria de Vivienda Compensar, los asistentes recibirán asesoría integral y participarán en charlas diseñadas para resolver las principales dudas que enfrentan las familias al momento de proyectar la compra de su vivienda.

Las charlas cubren aspectos como subsidios, vida crediticia, propiedad horizontal, ahorro, financiación y opciones para comprar vivienda desde el exterior. Cada una está liderada por expertos de entidades reconocidas, lo que garantiza información confiable y actualizada.

Las charlas programadas son:

Abecé del subsidio de vivienda.

Mitos y verdades de la vida crediticia.

Convivencia inteligente: claves para entender la propiedad horizontal.

Beneficios y diferenciales del Fondo Nacional del Ahorro.

Conoce los subsidios de la Secretaría que te acercan a tu vivienda.

Pasos para comprar vivienda desde el exterior.

Estas charlas complementan la asesoría personalizada que se ofrece durante toda la Feria, permitiendo a los asistentes tomar decisiones informadas y avanzar con confianza hacia la adquisición de su vivienda.

¿Quiénes no pueden asistir en persona o viven fuera del país podrán participar o acceder a los beneficios de la feria?

En Compensar abrimos las puertas de nuestras salas de venta para recibir a todas las personas que sueñan con tener vivienda propia. Por eso, quienes nos visiten presencialmente durante la Feria podrán acceder a beneficios exclusivos como bonos especiales, promociones, descuentos y premios para equipar su hogar.

Sin embargo, entendemos que no todos pueden asistir en persona. Para ellos, nuestro Centro Integral de Vivienda, ubicado en la sede de la Avenida 68, está disponible durante todo el año para brindar asesoría personalizada, información sobre proyectos, opciones de financiación y todos los servicios que ofrece Compensar en materia de vivienda.

Y para quienes viven fuera del país, hemos creado una alternativa digital que les permite conocer el paso a paso para comprar o invertir en vivienda en Colombia desde el exterior. A través de nuestra página web https://corporativo.compensar.com/vivienda/comprar-vivienda-desde-el-exterior, podrán acceder a toda la información necesaria, recibir acompañamiento y explorar los proyectos disponibles.

Aunque las sorpresas este fin de semana son exclusivas de la Feria, Compensar mantiene abiertas sus puertas y canales para acompañar a todos los que desean hacer realidad el sueño de tener casa propia.