Incolmotos Yamaha participa por primera vez en Obras por Impuestos en Antioquia

Foto: Incolmotos Yamaha

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Incolmotos Yamaha marca un nuevo hito en su compromiso con el desarrollo social y territorial del país al participar por primera vez en el mecanismo de Obras por Impuestos, bajo la modalidad convenio para la adquisición y dotación de 18 vehículos contra incendios que permitirán mejorar las capacidades operativas de los cuerpos de bomberos y ofrecer una oportuna respuesta ante incendios y la atención de otras emergencias.

El acto de entrega se realizó este miércoles 29 de julio, con la presencia del Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, representantes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los alcaldes, comandantes y representantes de los cuerpos de bomberos de los municipios beneficiados, quienes recibieron las llaves de estos vehículos.

La inversión del proyecto es de 16 mil 963 millones, aportados por Incolmotos Yamaha, a través del mecanismo de Obras por Impuestos y beneficia a los municipios de Abejorral, Alejandría, Angostura, Anorí, Briceño, Caicedo, Cocorná, Concepción, Dabeiba, Granada, Guadalupe, Mutatá, Nariño, San Andrés de Cuerquia, San Luis, San Rafael, Toledo y Yalí, territorios priorizados como PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado).

“Esta entrega de 18 vehículos representa mucho más que la dotación de un parque automotor; refleja nuestra convicción de que la empresa privada puede ser un actor clave en la transformación de los territorios. En Incolmotos Yamaha entendemos que el desarrollo del país se construye desde las regiones y que nuestro crecimiento debe estar acompañado de una contribución real al bienestar de las comunidades”, afirmó José Velásquez, gerente del proyecto por parte de Incolmotos Yamaha.

Este primer proyecto de Obras por Impuestos no representa un punto de llegada, sino el comienzo de nuevas oportunidades para seguir construyendo país, fortaleciendo territorios y generando un impacto positivo en la vida de las comunidades, reafirmando la importancia de la articulación entre el sector público y el sector privado para generar soluciones concretas que contribuyan al desarrollo de los territorios.