Inspirada en las regiones de Colombia, vuelve la Feria del Hogar

En los 25 pabellones del recinto ferial, el público encontrará marcas con productos y servicios en 10 categorías así, muebles, colchones, electrodomésticos, cocina, decoración, bienestar y belleza, moda, ropa de cama, decoración internacional, y joyería. Foto: David Caro

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El hogar más grande de Colombia está de regreso. Del 4 al 21 de septiembre, Corferias será escenario de la edición número 42 de la Feria del Hogar, que reunirá a más de 1.050 expositores nacionales e internacionales en 10 categorías con productos y servicios pensados para todas las familias.

“De esta gran muestra comercial, 500 emprendedores estarán presentes para compartir su talento e innovación. Además, la feria contará con espacios gastronómicos, actividades musicales, zonas de descanso, diversión para niños y mascotas, y una programación diseñada para todo tipo de público”, explicó Marcela Sánchez, jefe de Proyecto de la Feria del Hogar.

En sus 25 pabellones, los asistentes encontrarán lo último en muebles, colchones, electrodomésticos, cocina, decoración, bienestar, moda, ropa de cama, joyería y decoración internacional. Cada espacio ha sido diseñado para ofrecer experiencias completas, desde los más pequeños hasta quienes disfrutan del diseño y quienes no conciben un hogar sin sus mascotas.

Un recorrido por Colombia dentro de la feria

Como parte de su evolución, la Feria del Hogar 2025 busca ir más allá de las compras. Cada fin de semana, los visitantes podrán vivir una programación cultural y gastronómica inspirada en distintas regiones del país, con música, color y cocina típica. La Plaza de Banderas será el epicentro de estas experiencias, con tarima, luces y zonas de comida que transformarán el recinto en una fiesta permanente.

En esta edición también debutará el Carnaval Gastronómico, un espacio que combina sabores, turismo y sostenibilidad. Allí se sumará la participación especial de GastroFest, el Festival Gastronómico de Bogotá y la región, liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Este espacio, ubicado en el Nivel 2 del Pabellón 1, resaltará la biodiversidad como despensa, promoverá el uso de productos locales y mostrará la cocina y el turismo como herramientas de transformación social.

Un hogar con espacios para todos

La feria entiende el hogar como un lugar donde conviven personas y mascotas. Por eso regresa con áreas diseñadas para cada miembro de la familia:

Zona Kids, con pintura, lectura, videojuegos, talleres creativos y espacios de cuidado infantil. Zona Pet, con parque de obstáculos, puntos de hidratación y emprendimientos especializados. Todos los pabellones serán 100% pet-friendly.

Información clave para los visitantes

Horario: el 4 de septiembre de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.; del 5 al 21 de septiembre de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Taquillas: abiertas de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Beneficio 2x1 los lunes, martes y miércoles todo el día, y viernes después de las 4:00 p.m.

Preventa online: disponible hasta el 3 de septiembre con 10% de descuento. Entrada gratuita para menores de 13 años.

Parqueaderos habilitados: Parqueadero Verde (Calle 25 #33–60) y Parqueadero Torre (Carrera 40 #22–34), de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

Un sector en transformación

La Feria del Hogar refleja también los cambios del sector, en el que la vivienda se ha convertido en un espacio central para trabajar, descansar, crear y compartir.

El informe Mercado de Muebles en Colombia 2025–2034 proyecta que este segmento, que alcanzó los 4.410 millones de dólares en 2024, crecerá a una tasa anual de 5,2% hasta 2034, impulsado por el auge inmobiliario, el comercio electrónico y las soluciones sostenibles.

En el caso de los electrodomésticos, el DANE reportó un aumento del 5,4% en ventas entre enero y junio de 2024 frente al mismo periodo del año anterior, y un crecimiento interanual del 5,9% a junio, lo que confirma la recuperación de este mercado.

Por su parte, el sistema moda colombiano exportó 212,2 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, un 5,4% más que en 2024, con la moda hogar y la joyería como protagonistas al crecer 40% y 22%, respectivamente, según cifras de ProColombia.

Una invitación a celebrar en familia

La Feria del Hogar 2025 no solo es una vitrina comercial, sino un punto de encuentro que dinamiza la economía y celebra la vida en familia. Cada producto, cada experiencia y cada región representada son una invitación a inspirarse, compartir y construir ese lugar que evoluciona con nosotros.

Del 4 al 21 de septiembre, el hogar más grande de Colombia abre sus puertas para recordarnos que construir juntos siempre será motivo de celebración.