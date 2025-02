Inversión colombiana en EE.UU.: ¿Es buen momento para invertir en bienes raíces?

Si bien Miami y Orlando siguen siendo los destinos más populares para la inversión colombiana, los mercados secundarios dentro de Florida han comenzado a captar la atención de los inversionistas Foto: EFE - Carlos Lemos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos (EE.UU.) han entrado en una fase de tensión tras el impasse diplomático entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense, Donald Trump. En este contexto, Washington anunció posibles aumentos de aranceles del 25 % sobre los productos colombianos en respuesta al rechazo del aterrizaje de un vuelo con migrantes deportados. Esto llevó a varios analistas a preguntarse si aún es un buen momento para invertir en este mercado inmobiliario.

Lo cierto, es que EE.UU. siempre ha sido un destino clave para la inversión extranjera en bienes raíces, y América Latina juega un papel importante en este mercado. Según el informe 2024 International Transactions in US Residential Real Estate, realizado por la National Association of Realtors, el 29 % de los compradores internacionales provienen de Latinoamérica. México es el tercer país de origen más común entre los compradores extranjeros, con un 11 % de participación, seguido de Colombia con un 4 %.

Bajo este contexto, Gabriela Viñas, analista de mercado de A&P Alianzas y Proyectos, asegura que, aunque el escenario político genera incertidumbre, el sector inmobiliario sigue ofreciendo seguridad y estabilidad para los inversionistas latinoamericanos, especialmente los colombianos. “Históricamente, los bienes raíces en EE.UU. han sido una de las opciones más seguras para proteger y diversificar el patrimonio en dólares, y esto no cambiará por un impasse político temporal. Además, Florida seguirá siendo un destino clave para su crecimiento económico, calidad de vida y bajos impuestos”, afirma.

Sin embargo, uno de los principales temores en este contexto es el impacto en el acceso a financiamiento para los inversionistas. No obstante, el especialista con más de 25 años en créditos hipotecarios en EE.UU., Andrés Rivera señala que las instituciones financieras en EE.UU. han mantenido un interés constante en ofrecer créditos hipotecarios a compradores internacionales, y esto no cambiará. Actualmente, los bancos continúan proporcionando financiamiento con tasas entre el 6.5% E.A. y el 7.25 % E.A., con requisitos asequibles para inversionistas que pueden pagar una cuota inicial del 30 % al 40 %.

“El mercado de financiamiento para extranjeros es tan sólido que existen bancos especializados en inversionistas internacionales, ofreciendo opciones flexibles para quienes buscan proteger su capital en bienes raíces estadounidenses”, explica Rivera.

Además, al obtener financiamiento y cumplir con los pagos de manera puntual, los inversionistas extranjeros pueden comenzar a construir un historial de crédito en EE.UU., lo que les abrirá puertas para futuras inversiones o transacciones financieras en el país.

Por otro lado, el mercado inmobiliario en EE.UU. es vasto y diverso, ofreciendo oportunidades en distintos segmentos, como el residencial, comercial, industrial y de hospitalidad. Esta variedad permite a los inversionistas diversificar su portafolio y mitigar riesgos al no depender de un solo tipo de propiedad o ubicación.

Florida sigue siendo el estado preferido por los inversionistas colombianos y latinoamericanos. Cada día, más de 1,000 personas se mudan a este estado, impulsando la demanda de propiedades en alquiler y compraventa. Además, ofrece ventajas fiscales significativas frente a otros destinos, como la ausencia de impuesto estatal sobre la renta, lo que lo convierte en un imán para quienes buscan diversificar su capital.

Precios medios de vivienda en EE.UU.:

● Florida: US$400.000

● Nueva York: US$700.000

● California: US$800.000

Si bien Miami y Orlando siguen siendo los destinos más populares para la inversión colombiana, los mercados secundarios dentro de Florida han comenzado a captar la atención de los inversionistas. Ciudades como Kissimmee, Eagle Lake y Winter Haven están experimentando una alta valorización y menor competencia, lo que representa una gran oportunidad para la diversificación inmobiliaria.

“Los inversores están explorando nuevos mercados con precios más accesibles y alta demanda de alquiler. Estos mercados emergentes están creciendo rápidamente y ofrecen una excelente oportunidad para capitalizar en bienes raíces con una alta valorización”, comenta la analista de mercado de A&P Alianzas y Proyectos, Gabriela Viñas.

Ante la pregunta recurrente de si es el momento adecuado para invertir, los especialistas coinciden en que, a pesar de las tensiones políticas, la inversión en bienes raíces en EE.UU. sigue y seguirá siendo una estrategia sólida para los colombianos. La estabilidad del dólar, el acceso al financiamiento y la creciente demanda inmobiliaria en Florida refuerzan el atractivo del sector.

“Las relaciones diplomáticas pueden tener altibajos, pero el mercado inmobiliario de EE.UU. sigue siendo un destino confiable para la inversión. Es un activo tangible que protege el capital ante la volatilidad económica en América Latina”, concluye Viñas.

En definitiva, los colombianos deben mantenerse atentos a las tendencias del mercado y aprovechar las oportunidades en mercados emergentes. Con una estrategia bien informada, la finca raíz en EE.UU. seguirá siendo una inversión segura y rentable, independientemente de las fluctuaciones políticas temporales.