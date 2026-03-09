Invest Pacific, 15 años de misión al servicio de la promoción de la inversión extranjera

Gracias al acompañamiento que desde 2010 ha realizado Invest Pacific a las empresas de capital extranjero para que se asienten en la región, a Cali y el Valle del Cauca han llegado 240 proyectos de inversión, en 26 municipios. Foto: Cortesía

Invest Pacific —la agencia de promoción de inversión extranjera en el Pacífico colombiano— inicia la conmemoración de sus primeros 15 de años de trabajo al servicio de la región, con un evento académico que se enmarca en su Asamblea Anual.

La cita es el miércoles 11 de marzo de 2026, en el Club Colombia, Cali. En la primera parte del evento se realizará, en sesión privada, la Asamblea General Ordinaria -exclusiva para los miembros aportantes, del Consejo Directivo y fundadores de Invest Pacific, así como autoridades-, donde se rendirá el informe de gestión del 2025 y se abordarán los temas estatutarios.

En un segundo bloque se hará en la jornada de celebración de los quince años de Invest Pacific, la cual incluye una conferencia magistral a cargo de José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, exministro y analista económico, para comprender y analizar la coyuntura actual colombiana y global.

Contará también con un conversatorio, en el que se resaltarán casos de éxito empresariales como validadores de la propuesta de valor que ofrece el Valle del Cauca para diversas industrias, con participación de Agustín Vincent, gerente general de Genfar; Renata Lima, gerente general región andina de Ingredion; y Camilo Jaramillo, gerente general de Zonamerica.

De igual manera, habrá un espacio de reconocimientos por el trabajo adelantado por la agencia a lo largo de sus 15 años de existencia. El evento cierra con un coctel y espacio de networking.

Aporte al desarrollo

Gracias al acompañamiento que desde 2010 ha realizado Invest Pacific a las empresas de capital extranjero para que se asienten en la región, a Cali y el Valle del Cauca han llegado 240 proyectos de inversión, en 26 municipios, que totalizan cerca de 2.900 millones de dólares y que han generado más de 26.600 empleos de calidad en el departamento.

“En estos 15 años hemos triplicado la presencia de multinacionales: en 2010 había 80 empresas extranjeras operando en la región y hoy contamos con más de 260 empresas”, revela Juan Carlos Castro, director ejecutivo de Invest Pacific. “Este crecimiento es el reflejo de la alta incidencia de Invest Pacific y de su trabajo mancomunado con las autoridades departamentales y municipales, la Cámara de Comercio de Cali, así como con los diversos actores del ecosistema empresarial y gremial del Valle del Cauca”, agrega el directivo.

La inversión extranjera es un motor de desarrollo social y económico en el Valle del Cauca. Las más de 260 empresas de capital extranjero presentes hoy en el departamento aportan cerca del 35% de las exportaciones de la región, y sus ventas equivalen a 21% del PIB regional y más del 5% del empleo formal.

La huella multinacional en el Valle del Cauca tiene más de 90 años y ha incidido directamente en el desarrollo, dotación y diversificación de la canasta exportadora del departamento. Marcas globales como Nestlé, Ingredion, Unilever, Colgate, Smurfit Westrock, Sika, Upfield, Florius Flowers, Dollarcity entre otras muchas, han confiado en el Valle del Cauca como centro de operaciones, aportando al desarrollo de la región, gracias al crecimiento de sus negocios.

“En estos primeros 15 años de vida de Invest Pacific, agradecemos a todas las personas e instituciones que han trabajado de nuestra mano para potenciar al atractivo de la región como destino de la inversión extranjera”, señala Juan Carlos Castro. “El reto ahora sigue siendo el mismo que cuando Invest nació en 2010: potenciar y evidenciar las ventajas de un departamento que aporta tanto al desarrollo regional, como al crecimiento económico y social de todo un país”, concluye el director ejecutivo de Invest Pacific.