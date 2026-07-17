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IV Plan Decenal de Educación 2026 - 2035: por el derecho a la educación

La educación es un derecho de todas y todos, la base para que cada persona construya su vida, su familia y su comunidad. Por eso Colombia construyó el Plan Decenal Por el Derecho a la Educación escuchando primero a las comunidades, las familias, las maestras y maestros, y los estudiantes de todos los territorios.

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Redacción Especiales
17 de julio de 2026 - 02:00 p. m.
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Por Redacción Especiales

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