IV Plan Decenal de Educación 2026 - 2035: por el derecho a la educación
La educación es un derecho de todas y todos, la base para que cada persona construya su vida, su familia y su comunidad. Por eso Colombia construyó el Plan Decenal Por el Derecho a la Educación escuchando primero a las comunidades, las familias, las maestras y maestros, y los estudiantes de todos los territorios.
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