Jóvenes de Bogotá, Medellín y Cartagena podrán formarse gratis con 400 nuevas becas

El proceso de inscripción ya está abierto y los cupos son limitados. Foto: Cortesía Kuepa

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Una nueva convocatoria abre oportunidades de formación y empleo para jóvenes en tres ciudades del país. Se trata de 400 becas para estudiar gratis el programa de Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas, con la posibilidad de realizar prácticas remuneradas.

Las becas hacen parte de Ecolombia, un proyecto de Kuepa en alianza con GitLab Foundation, que busca facilitar el acceso al primer empleo formal de jóvenes en un sector con alta demanda como el comercial y de ventas.

Las becas están disponibles exclusivamente para jóvenes que residan en Bogotá, Medellín y Cartagena, y cubren el 100% del costo de la formación. Al finalizar la etapa lectiva, los beneficiarios podrán vincularse a empresas aliadas a través de un contrato de prácticas pago, adquiriendo experiencia laboral certificada.

Según cifras del DANE, la tasa de desempleo juvenil sigue siendo uno de los principales retos del país. Programas como este apuntan a cerrar esa brecha entre la formación y la empleabilidad.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

La convocatoria está abierta para quienes cumplan con el siguiente perfil:

Tener entre 18 y 28 años de edad.

Ser bachiller graduado.

Vivir actualmente en Bogotá, Medellín o Cartagena.

No haber firmado anteriormente un contrato de aprendizaje.

El proceso de inscripción ya está abierto y los cupos son limitados. Los interesados pueden postularse en https://forms.gle/xKAv7geCHSNMY4j67 o escribiendo al correo ecolombia@kuepa.edu.co para recibir más información.