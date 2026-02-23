Juan Valdez inaugura “Juan Valdez 1959”, su primera flagship store a nivel global

Ubicada en el costado norte del Parque de la 93, en Bogotá, la flagship store integra criterios de sostenibilidad como eficiencia energética y uso de materiales certificados. Foto: Cortesía

Juan Valdez anunció la apertura de su primera flagship store a nivel mundial, un espacio con el que la marca busca llevar la experiencia del café colombiano a un nuevo nivel y reforzar su vínculo con el origen. El proyecto, denominado Juan Valdez 1959, rinde homenaje al año en que nació el personaje que simboliza al caficultor colombiano y marca un nuevo hito en la estrategia de la compañía.

La nueva tienda propone una experiencia integral que combina café, gastronomía y cultura, con un recorrido distribuido en tres niveles. El primero, dedicado al origen, recrea el entorno cafetero y funciona como un laboratorio abierto donde se presentan cafés de distintas regiones, tostiones y microlotes. El segundo nivel destaca el oficio artesanal con una propuesta gastronómica de autor inspirada en la cocina colombiana. El recorrido culmina en un tercer piso enfocado en el ritual del café, con catas, talleres de barismo y experiencias inmersivas.

Esta apertura representa un paso más en la evolución de un símbolo que ha permitido diferenciar el café colombiano en el mundo y fortalecer el trabajo de miles de familias caficultoras. “El espacio busca que los visitantes vivan el café desde su origen, a través de aromas, tostiones y preparaciones que resaltan su identidad”, explicó Camila Escobar, CEO de Juan Valdez.

Ubicada en el costado norte del Parque de la 93, en Bogotá, la flagship store integra criterios de sostenibilidad como eficiencia energética y uso de materiales certificados, y se proyecta como un nuevo referente cultural y turístico alrededor del café premium 100 % colombiano.