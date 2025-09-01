Judasaca presenta “Brandalism”, arte que cuestiona el poder de las marcas

Foto: Cortesía Judasaca

El artista colombiano Judasaca presenta “Brandalism”, su primera exposición individual que toma símbolos dominantes de la cultura de masas y los convierte en un lenguaje visual propio que cruza lo físico con lo digital. Desde 2019 —cuando realizó su primera pieza de este estilo— el artista ha investigado cómo la publicidad no solo vende productos sino identidades, y con ésta propone resignificar esos signos para devolver al espectador la capacidad de apropiárselos.

Acrílico, aerosol, escultura y crayón al óleo se combinan con técnicas digitales que activan realidad aumentada, dando forma a un ecosistema híbrido entre arte y tecnología.

Influido por el arte urbano, el grafiti y el pop art, el artista dialoga con el movimiento internacional ”Brandalism" pero se diferencia en su enfoque reinterpretativo: no destruye marcas, las transforma. “Esta muestra es el resultado de años e investigación. Quiero mostrar cómo los íconos impuestos por el consumo pueden ser reinterpretados a través del arte. Esta muestra en solitario refleja mi estilo único que nace en la calle y en la vida cotidiana, y evidencia cómo influyen la publicidad, las marcas y el consumo en nuestras identidades”, señaló Judasaca.

Brandalism se presenta en Espacio Abierto, en el distrito de arte de San Felipe (Carrera 23 # 74A-26, Bogotá). La muestra estará abierta al público del 28 de agosto al 1 de septiembre, entre las 2:00 p. m. y las 10:00 p. m. La entrada es libre con registro previo en Lu.ma/brandalism.

Sobre el artista

Judasaca pasó de una exploración instintiva a una práctica con discurso propio. Aunque el arte siempre estuvo presente en su vida, no fue sino hasta 2018 cuando decidió asumirlo profesionalmente y dejar de verlo como un pasatiempo.

Su universo visual nace del arte urbano, el grafiti, el pop art y el lenguaje publicitario, entendido como un sistema de signos que moldea comportamientos y deseos. En 2019 creó su primera pieza de Brandalism, un hito que le abrió un camino: reapropiarse de íconos y marcas de la cultura de masas para convertirlos en espejos críticos de nuestra identidad.

Desde entonces, su obra se pregunta cómo los símbolos que consumimos terminan por nombrarnos y propone una lectura en la que el espectador puede resignificar aquello que daba por sentado.

Lo que empezó como un gesto impulsivo se consolidó en un lenguaje coherente que dialoga con la calle y la vida cotidiana. Su trabajo habita un territorio donde la crítica social y la estética se equilibran: no busca destruir marcas, sino usarlas como un vocabulario para pensar quiénes somos en una época definida por la publicidad y el consumo.

El artista ha llevado su obra al circuito internacional, representando a Colombia en distintas exposiciones, entre ellas Art Basel (2024) y NFT NYC en Nueva York, donde ha presentado obra durante los últimos tres años. También participó en Ordinals, desarrollada en México, así como en muestras en Costa Rica y en Japón (Arcot 2023).

Su sueño de intervenir Times Square, en Nueva York, ya se cumplió; ahora le gustaría realizar un mural dentro de un museo —donde el arte tradicional es protagonista absoluto— con un mensaje sencillo: “Nada permanece igual”.