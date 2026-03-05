Jumbo lanza campaña nacional con descuentos y premios diarios de $2 millones

Foto: La promoción incluye una mecánica especial dirigida a los clientes del programa de fidelización Puntos Cencosud. / Cortesía

La cadena de supermercados Jumbo anunció el lanzamiento de su campaña promocional “Extrapromo Jumbo Es Más Mundial”, una iniciativa que se desarrollará a nivel nacional entre el 26 de febrero y el 15 de marzo, con descuentos en múltiples categorías y premios diarios para sus clientes.

Durante la jornada promocional, los consumidores podrán acceder a precios especiales en productos de mercado, tecnología, hogar, electrodomésticos, licores, cuidado personal y otras categorías. Con esta estrategia, la compañía busca consolidarse como una de las opciones preferidas para quienes buscan ahorrar en sus compras.

La campaña se presenta en un contexto en el que la economía continúa representando retos para los hogares colombianos y en el que el costo de la canasta básica impacta cada vez más el presupuesto familiar. En ese escenario, la iniciativa pretende ofrecer a los clientes oportunidades para optimizar sus compras mediante descuentos en categorías esenciales y productos de alta rotación, permitiendo maximizar el presupuesto sin sacrificar calidad ni variedad.

Además de los descuentos, la promoción incluye una mecánica especial dirigida a los clientes del programa de fidelización Puntos Cencosud. Quienes realicen compras iguales o superiores a 300.000 pesos en marcas seleccionadas podrán participar por premios de 2 millones de pesos.

Durante la vigencia de la campaña se entregarán cinco premios diarios de 2 millones de pesos cada uno, una dinámica que estará activa durante todo el periodo promocional.