Jurados e inscripción de votantes entran en su recta final para elecciones de Congreso 2026

Los colombianos residentes en el país pueden inscribirse en las sedes de la Registraduría Nacional en todo el territorio. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La organización de las elecciones de Congreso de la República de 2026 avanza con dos fechas clave en el calendario electoral. Por un lado, hasta el próximo sábado 10 de enero, las entidades públicas, empresas, instituciones educativas, así como los partidos y movimientos políticos, tienen plazo para cargar en la plataforma de la Registraduría Nacional del Estado Civil las listas de ciudadanos que podrían ser designados como jurados de votación para los comicios del 8 de marzo. Y de manera paralela, el jueves 8 de enero finaliza el periodo de inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones legislativas.

Desde noviembre de 2025, la Registraduría Nacional habilitó la plataforma para que las entidades responsables suministren los listados de posibles jurados. Se estima que más de 850.000 ciudadanos prestarán este servicio durante las elecciones de Congreso. El director nacional de Gestión Electoral, Rafael Antonio Vargas, hizo un llamado a los jefes de personal, nominadores o quienes hagan sus veces, que aún no han cumplido con esta obligación, para que carguen oportunamente la información, subrayando que este paso es fundamental para garantizar la correcta organización del proceso democrático.

“Desde la Registraduría seguimos trabajando en los preparativos para las elecciones del próximo 8 de marzo. Son más 850.000 ciudadanos que estarán encargados de todo el proceso electoral, desde contar los votos hasta diligenciar las actas que servirán para las comisiones escrutadoras”, afirmó Vargas.

Una vez los datos son registrados, la Registraduría realiza el cruce de información con el Archivo Nacional de Identificación (ANI) y el censo electoral, con el fin de verificar que los ciudadanos postulados cumplan los requisitos legales, entre ellos ser mayores de 18 años, no superar los 60 años de edad y contar con un nivel educativo no inferior al grado décimo. Con la información validada, los sorteos para la designación de los jurados de votación se llevarán a cabo entre el 21 y el 23 de enero, mientras que la fecha límite para la publicación de las listas oficiales de jurados designados será el 26 de febrero, conforme al calendario electoral.

La Registraduría Nacional recordó además que, de acuerdo con el parágrafo 1.° del artículo 5 de la Ley 163 de 1994, los nominadores o jefes de personal que omitan relacionar a los empleados o trabajadores aptos para ser nombrados jurados de votación se exponen a sanciones, que pueden incluir la destitución del cargo si son servidores públicos o multas de hasta diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Último plazo para inscribir su cédula

En cuanto a la inscripción de ciudadanos, la entidad reiteró que el próximo 8 de enero vence el plazo para inscribirse y poder votar en las elecciones de Congreso de 2026. Este trámite solo deben realizarlo los ciudadanos que hayan cambiado su lugar de residencia, quienes regresaron al país de forma permanente o aquellos a quienes se les expidió la cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no figuran en el censo electoral. La Registraduría aclaró que quienes se inscriban o cambien su puesto de votación hasta el 8 de enero podrán votar tanto en las elecciones de Congreso como en las presidenciales, mientras que quienes realicen el trámite después de esa fecha y hasta el 31 de marzo de 2026 solo podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones de presidente.

Para facilitar este proceso, los colombianos residentes en el país pueden inscribirse en las sedes de la Registraduría Nacional en todo el territorio, en puntos de inscripción ubicados en lugares estratégicos como centros comerciales y sitios de alta afluencia de público, así como a través de campañas móviles que se desarrollan en universidades, plazas y centros comerciales de ciudades capitales e intermedias. En el caso de los colombianos en el exterior, la inscripción puede realizarse de manera virtual, a través de la plataforma habilitada por la Registraduría, funcional únicamente fuera del país, o de forma presencial en los consulados de Colombia.