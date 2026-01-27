Korn Ferry es nueva consultora de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028

Korn Ferry trabajará en la contratación, incorporación y desarrollo de la fuerza laboral de más de 5.000 personas necesarias para la realización de los Juegos. Foto: Cortesía

Korn Ferry (NYSE: KFY) anunció hoy una alianza estratégica enfocada en la concepción del sistema de personas y liderazgo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Los Ángeles 2028. Como consultora organizacional y de talento oficial de los Juegos LA28, Korn Ferry contribuirá al desarrollo de las capacidades de liderazgo y performance necesarias para entregar uno de los eventos más inspiradores del mundo.

“Con millones de aficionados, miles de atletas e innumerables voluntarios, los Juegos de 2028 revelarán un mosaico único de personas, perspectivas y pasión en un escenario verdaderamente inspirador. Nuestra alianza tiene como foco construir la cultura y la energía que definirán los Juegos. En esencia, estamos impulsando a las personas que harán que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28 sucedan”, afirmó Gary D. Burnison, CEO de Korn Ferry.

Korn Ferry trabajará en la contratación, incorporación y desarrollo de la fuerza laboral de más de 5.000 personas necesarias para la realización de los Juegos, además de apoyar la formación de líderes y equipos de alto desempeño que reflejen el espíritu de los movimientos Olímpico y Paralímpico.

“Los Juegos de 2028 celebrarán el potencial y los logros humanos a través de momentos capaces de unir a la comunidad de Los Ángeles, al país y a personas de todo el mundo. Nuestra alianza con Korn Ferry comenzó hace casi dos años, con el nombramiento de Reynold Hoover como CEO. Hoy, con esta colaboración ampliada, estamos construyendo el equipo que dará vida a los Juegos LA28 e inspirará al mundo”, afirmó Casey Wasserman, presidente del Comité Organizador de LA28.

Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028

Estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28 se celebrarán en Los Ángeles en 2028 y reunirán a más de 15.000 atletas de élite de todo el mundo en una celebración del deporte, la cultura y el potencial humano. Con una combinación singular de sedes que van desde el Océano Pacífico hasta arenas de clase mundial y escenarios icónicos de Hollywood, Los Ángeles se convertirá en la tercera ciudad en la historia en albergar tres Juegos Olímpicos y será sede, por primera vez, de los Juegos Paralímpicos.

La edición LA28 estará marcada por avances históricos, entre ellos, ser la primera Olimpiada con más mujeres que hombres, la incorporación de nuevos deportes Olímpicos y Paralímpicos y la realización de los Juegos sin la construcción de nuevas infraestructuras permanentes. LA28 es una organización independiente y sin fines de lucro, financiada a través de alianzas comerciales, licencias, hospitalidad, venta de entradas y con el apoyo del Comité Olímpico Internacional.