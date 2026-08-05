La ADR lleva agua a La Guajira y beneficia a más de 45.000 habitantes

Foto: La puesta en operación del sistema beneficia de manera directa a más de 45.000 habitantes de San Juan del Cesar y de los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao. /Cortesía.

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La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) puso en marcha el suministro de agua cruda desde el embalse El Cercado hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable Corral de Piedra. De esta forma comenzó a hacerse realidad una obra que durante años esperaron las comunidades del sur de La Guajira y que mejora el acceso al agua para miles de familias. Así se marca un paso clave en el Proyecto Multipropósito Río Ranchería, concebido para ampliar el acceso al recurso hídrico, fortalecer la producción agropecuaria y contribuir al desarrollo de la región.

La puesta en operación del sistema beneficia de manera directa a más de 45.000 habitantes de San Juan del Cesar y de los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao, quienes contarán con un suministro confiable de agua para el abastecimiento humano. La entrega también representa el cumplimiento de las órdenes impartidas por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de La Guajira, como resultado del trabajo técnico e interinstitucional liderado por la ADR.

Este resultado fue posible gracias al mantenimiento especializado y la optimización de las líneas de conducción San Juan y Ranchería, una intervención que recuperó las condiciones óptimas de operación de la infraestructura hidráulica mediante la reparación y modernización de componentes esenciales del sistema. Estas acciones fortalecieron la seguridad, confiabilidad y eficiencia de la operación, garantizando un servicio más estable para las comunidades beneficiarias.

La transformación también llega al campo. El Proyecto Multipropósito Río Ranchería fortalece la capacidad de los distritos de riego Ranchería y San Juan del Cesar para respaldar más de 18.500 hectáreas de producción agropecuaria, impulsando la seguridad alimentaria, la productividad rural y nuevas oportunidades de desarrollo para los productores del departamento.

Durante la entrega oficial, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, destacó que este resultado demuestra el compromiso del Gobierno nacional con el cierre de brechas históricas en los territorios y con el acceso al agua como un derecho fundamental y una herramienta para impulsar el desarrollo rural.

“El agua no puede quedarse represada ni ser una promesa. Tiene que llegar a los hogares, sostener los cultivos y convertirse en bienestar para las comunidades. Hoy estamos demostrando que el Proyecto Río Ranchería cumple su propósito: llevar agua para la gente y para la vida”, afirmó el presidente de la ADR.

Con este avance, la Agencia de Desarrollo Rural reafirma su compromiso con la ejecución de proyectos estratégicos que transforman los territorios, fortalecen la seguridad hídrica, dinamizan la economía rural y mejoran la calidad de vida de miles de familias guajiras, consolidando al Proyecto Multipropósito Río Ranchería como una de las obras más importantes para el desarrollo integral del departamento.