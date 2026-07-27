La ADRES se consolida como el pagador inteligente del sistema de salud Foto: Cortesía

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La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ha fortalecido su capacidad operativa y tecnológica para gestionar los recursos del sistema de salud con mayor rapidez, trazabilidad y transparencia. Como parte de este proceso, la entidad avanzó en su propósito de consolidarse como el pagador inteligente del sistema de salud colombiano.

Para lograrlo, la entidad optimizó sus procesos operativos y tecnológicos para que los recursos del sector lleguen a la red prestadora de servicios de salud en todo el país con mayor oportunidad. Como resultado, pasó de procesar cerca de 268.000 giros bancarios anuales a entidades de salud a alrededor de 400.000 en el último año.

El fortalecimiento de su capacidad transaccional también se refleja en el recaudo de recursos. En ese periodo, la ADRES realizó 205 millones de transacciones para recaudar COP 366,8 billones, equivalente a un promedio mensual de 3,9 millones de operaciones. Además, puso en funcionamiento el Portal Único de Recaudo para las instituciones obligadas a aportar recursos al sistema.

Como parte de su transformación, la entidad implementó el sistema de gestión financiera (ERP) de Oracle para fortalecer la administración de los recursos. Gracias a esta herramienta, la ADRES procesa hoy el giro directo a más de 4.000 prestadores y proveedores de salud en menos de dos días, un proceso que anteriormente podía tardar hasta seis. Estos giros se realizan al inicio de cada mes para el régimen subsidiado y semanalmente para el contributivo, con mecanismos de seguridad y trazabilidad.

Además, la ADRES ha impulsado alianzas con autoridades sanitarias de Corea y Chile, así como procesos de transformación digital con el apoyo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). También ha incorporado herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la auditoría y el análisis del gasto en salud, mediante convenios con AWS, Google y Microsoft.

En los últimos cuatro años, la ADRES amplió su capacidad transaccional, redujo los tiempos de giro e incorporó nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer la gestión de los recursos del sistema de salud. Según la entidad, estos avances reflejan su transformación tecnológica y operativa, orientada a mejorar la oportunidad y la trazabilidad de los pagos.